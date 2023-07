Street Figher VI con uno sconto del 31% Imperdibile!

Il portale di e-commerce eBay ha messo in campo una proposta allettante per tutti gli appassionati di gaming. Se siete alla ricerca di un'occasione per aggiudicarvi la versione PS5 di Street Fighter VI a un prezzo vantaggioso, questa potrebbe essere l'opportunità che stavate aspettando!

Infatti, eBay, da sempre sinonimo di promozioni giornaliere di grande interesse, sta offrendo la versione PS5 di Street Fighter VI a soli 54,90€! È un'occasione rara di risparmio: il prezzo standard del prodotto, infatti, è di 79,90€. Questo vuol dire che avete la possibilità di risparmiare ben 25€, un notevole sconto rispetto all'usuale prezzo di listino.

Street Fighter VI, l'ultimo capitolo della rinomata serie di picchiaduro a incontri di Capcom, presenta un universo completamente nuovo e un sistema di combattimento avanzato che apporta significative modifiche alla dinamica di gioco.

È interessante notare che Street Fighter VI offre due diverse configurazioni dei comandi: una moderna e una classica. Questo permette ai giocatori di scegliere il layout che meglio si adatta alle loro competenze. Un'altra caratteristica innovativa è la modalità "World Tour", nella quale i giocatori possono esplorare la città di Metro City con il loro personaggio, scoprendo e migliorando le proprie abilità.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un eccellente 9,5, abbiamo affermato che "Street Fighter 6 è semplicemente il miglior picchiaduro a cui al momento si possa giocare. Un cast di personaggi eterogeneo e ben caratterizzato sia a livello estetico che di gameplay, un combat system nuovo, vario e soprattutto estremamente divertente, tantissime modalità diverse, tra cui il World Tour, che è in pratica un gioco a parte, e un netcode solidissimo anche contro avversari d'oltreoceano: non c’è abbastanza spazio per elencare tutti i pregi del nuovo capolavoro di Capcom, che, oltre a una cura maniacale di ogni aspetto, presenta numerosi dettagli e accortezze che lo rendono ancora più bello e godibile".

Leggi anche Giochi PS5 | I migliori del 2023

Su eBay troverete una vasta gamma di prodotti a prezzi scontati, non solo la console Microsoft Xbox Series S. Vi invitiamo a esplorare il catalogo completo sul sito, dove potrete scoprire un'ampia varietà di articoli a prezzi vantaggiosi seguendo il link qui sotto, tra cui anche le migliori TV gaming per PS5.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.