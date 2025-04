Steve nel film di Minecraft stava per avere un altro volto

Matt Berry, celebre attore della serie What We Do in the Shadows, avrebbe dovuto interpretare Steve, il protagonista de Un Film Minecraft, ruolo poi assegnato a Jack Black.

La rivelazione, riportata recentemente da Puck, mette in luce come dietro uno dei maggiori successi cinematografici dell'anno si nasconda un curioso retroscena di casting.

L'attore britannico, noto per il suo peculiare stile comico, ha dovuto rinunciare alla parte a causa di conflitti di programmazione seguiti agli scioperi di Hollywood, trovandosi impegnato nelle riprese dell'ultima stagione della sua serie FX sui vampiri proprio nel periodo critico tra l'inverno 2023 e la primavera 2024.

Mentre Berry completava i suoi impegni televisivi, le riprese di Un Film Minecraft iniziavano a gennaio 2024, rendendo impossibile la sua partecipazione come protagonista.

Una rinuncia che ha certamente un peso considerevole, dato che la pellicola ha conquistato il primato come adattamento cinematografico di videogiochi con il maggiore incasso nel weekend d'apertura nella storia del cinema, posizionandosi saldamente al primo posto nelle classifiche mondiali.

Nonostante l'impossibilità di assumere il ruolo principale, gli spettatori più attenti avranno notato che la produzione è comunque riuscita a includere Berry nel film attraverso uno dei più brillanti Easter Egg della pellicola.

Una presenza che rappresenta un omaggio al "cosa sarebbe potuto essere" e che arricchisce ulteriormente l'esperienza cinematografica, senza però rivelare completamente la natura del suo cameo.

Il film, diretto da Jared Hess (già noto per Napoleon Dynamite), vanta un cast che include, oltre a Jack Black, nomi del calibro di Jason Momoa, Emma Myers, Sebastian Hansen e Jennifer Coolidge.

Questa combinazione di talenti, unita all'immensa popolarità del videogioco Minecraft (che trovate su Amazon), ha contribuito al fenomenale successo del film, che continua a dominare il botteghino mondiale.

La storia del casting mancato di Matt Berry aggiunge un interessante capitolo alla narrazione dietro le quinte del film, evidenziando come le circostanze e le tempistiche possano influenzare profondamente il risultato finale di una produzione cinematografica. E chissà se anche per il sequel succederà qualcosa del genere.