Stellar Blade è ispirato a un film del 2019 (e non solo)

Stellar Blade è da poco entrato in fase Gold e quindi non subirà alcun tipo di rinvio, essendo previsto il prossimo 26 aprile 2024.

Sviluppato da Shift Up e pubblicato da Sony Interactive Entertainment (lo trovate in preorder su Amazon), il titolo ha già tutti gli occhi puntati addosso.

Tra una polemica e l'altra, il director Kim Hyung Tae ha ora parlato delle fonti di ispirazione che hanno portato alla creazione del gioco.

Via PlayStation Blog, è stato confermato che Stellar Blade reimmagina e rappresenta elementi fantascientifici degli anni ’80 e ‘90, inclusi quello del celebre manga Alita - l'angelo della battaglia di Yukito Kishiro, più in particolare il recente film a lui dedicato.

«Ce ne sono vari [di film a cui ci siamo ispirati]. Tuttavia, uno di quelli più stimolanti, dal punto di vista del tema e del design, è il manga fantascientifico Gunnm del maestro Yukito Kishiro. È stato adattato come film d’azione nel 2019 con il titolo Alita - Angelo della battaglia. Abbiamo tratto molta ispirazione da quel film», ha spiegato Tae.

E ancora, per quanto riguarda la trama del gioco:

«La storia inizia in seguito al saccheggio della Terra da parte di misteriose creature chiamate Naytiba, portando la razza umana decimata a fuggire nello spazio profondo. Sentendosi sconfitti e stanchi della vita nello spazio, gli esseri umani decidono di combattere i Naytiba per riconquistare la loro madrepatria. I giocatori verranno a conoscenza dell’antefatto e degli incidenti avvenuti mentre proseguono nel gioco. Dopo aver scoperto la verità, a Eve toccherà prendere una decisione e la sua scelta è nelle mani dei giocatori.»

Alita - Angelo della battaglia è un film del 2019 diretto da Robert Rodriguez, nato per l'appunto come adattamento cinematografico del manga Alita - l'angelo della battaglia, durato dal 1990 al 1995.

Vi ricordiamo in ogni caso che Stellar Blade sarà interamente doppiato in italiano, sia per quanto riguarda le voci che per i sottotitoli.

Nel nostro provato, vi abbiamo spiegato che il gioco «sembra difettare in originalità, preso in mezzo tra una protagonista che richiama Bayonetta, un mondo di gioco che fa il verso a quello di Nier Automata ed un combat system che deve molto ai soulslike, eppure non manca di offrire scontri finemente cesellati, felice punto d'incontro tra la spettacolarità dei character action game e la difficoltà tipica delle opere ispirate a quelle del maestro Miyazaki.»