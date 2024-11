Steam vi regala uno shooter frenetico, ancora per poco

Da questo esatto momento potete provare grazie a Steam un nuovo gioco gratis, disponibile senza alcun tipo di acquisto aggiuntivo ancora per poco.

Lo store di casa Valve ha deciso di selezionare per voi l'intrigante Return Alive, uno shooter top down con elementi strategici e un sistema di combattimento stylish.

In Return Alive, vi ritrovate a sopravvivere in un mondo desolato, segnato dalla nebbia nera che ha reso le risorse, la tecnologia e l'energia rare e preziose.

La vostra lotta per sopravvivere non sarà solitaria: dovrete affrontare altri sopravvissuti, competendo per accaparrarvi ciò che serve per prosperare. Avrete la possibilità di migliorare le vostre abilità, affrontando nemici in battaglie individuali o unendovi a squadre per scontri ancora più epici.

Per superare le sfide, potrete scegliere da un arsenale di armi variegato, ottenendo nuovi equipaggiamenti attraverso missioni e adattandoli al vostro stile di gioco. Sarete liberi di portare con voi fino a due armi, costruendo combinazioni perfette per sfruttare sinergie e strategie uniche.

Le modalità di gioco offrono diverse esperienze: dai battlegrounds alle sfide in match, ogni tipologia richiederà un approccio diverso per vincere. Attualmente, Return Alive include una battleground con tre mappe e due match, con nuovi contenuti che verranno aggiunti in futuro.

Nel corso delle partite, raccoglierete armi sempre più potenti e potenziamenti speciali che potrete usare per migliorare le vostre capacità. Personalizzare il vostro personaggio sarà una parte cruciale dell’avventura: potrete scegliere e migliorare una Battlesuit che cambierà il vostro aspetto e sbloccherà abilità avanzate.

Inoltre, il sistema di crescita del personaggio, unito alle combinazioni di equipaggiamento, vi motiverà a continuare a perfezionare le vostre capacità. Grazie al matchmaking, affronterete giocatori di livello simile al vostro o appena più avanzati, spingendovi verso traguardi sempre più alti e tattiche sempre più raffinate.

Dovrete essere veloci per riscattare Return Alive, perché il titolo sarà gratis ancora per un po' e, se proprio vi va di scaricarlo su Steam da questa pagina. Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Da questo momento potete dunque provarlo per tutto il fine settimana senza dover spendere neanche un centesimo, da soli o in compagnia dei vostri amici: l'unico requisito necessario è avere a disposizione un account su Steam.

Per concludere, se volete supportare il lavoro della nostra redazione, potete acquistare i vostri videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.