Steam vi regala uno shooter apocalittico pieno di zombie

Da questo esatto momento potete provare grazie a Steam un nuovo gioco gratis, disponibile senza alcun tipo di acquisto aggiuntivo ancora per poco.

Lo store di casa Valve ha deciso di selezionare per voi l'intrigante ZomBay, uno shooter horror con orde infinite di zombi.

Ecco la descrizione di ZomBay:

«ZomBay è un gioco sparatutto di zombi. Sopravvivi a ondate infinite di zombi e guadagna exp per ottenere le armi migliori!»

In ZomBay, vi troverete a sopravvivere tra orde infinite di zombi con l'obiettivo di accumulare esperienza per sbloccare le armi migliori. Questo sparatutto mette alla prova la vostra abilità di resistenza e strategia con tre modalità di gioco che rendono ogni partita unica.

Nella Modalità Attacco alla Base, ispirata alla storica battaglia di Normandia ma rivisitata con elementi moderni, dovrete difendere la vostra base dagli assalti incessanti degli zombi, affrontando ogni ondata in un crescendo di difficoltà.

La Modalità Sopravvivenza è l’essenza della lotta senza fine, dove accumulerete esperienza e sbloccherete nuove armi mano a mano che respingerete le orde nemiche. Infine, nella Modalità Pulizia, la velocità è tutto: ripulite ogni livello nel minor tempo possibile per ottenere il punteggio migliore e dominare le classifiche online.

Ogni arma è unica e offre modalità di fuoco speciali, inclusi sistemi di mira avanzati. Inoltre, ZomBay implementa un gameplay stile roguelike, pensato per migliorare progressivamente a ogni partita, senza vincite definitive, solo una continua ricerca di perfezionamento.

Dovrete essere veloci per riscattare ZomBay, perché il titolo sarà gratis ancora per un po' e, se proprio vi va di scaricarlo su Steam da questa pagina. Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Da questo momento potete dunque provarlo per tutto il fine settimana senza dover spendere neanche un centesimo, da soli o in compagnia dei vostri amici: l'unico requisito necessario è avere a disposizione un account su Steam.

