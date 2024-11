Steam vi regala una ex esclusiva Wii U, ma non per molto

La morte di Wii U ha di fatto reso impossibile la vendita di diversi videogiochi digitali, "morti" insieme alla sua console.

Nintendo sta ormai lavorando da tempo al revival delle esclusive su Switch, al punto che ormai esistono pochissimi giochi da recuperare, ma ci sono ancora alcune produzioni terze parti che potrebbero avere una seconda possibilità.

Una di queste è Swap Fire, uno sparatutto in multiplayer locale precedentemente disponibile proprio sulla precedente console Nintendo, ma che proprio pochi giorni fa ha fatto il suo ritorno su PC.

Curiosamente, nonostante sia uscito su una console Nintendo, non è attualmente prevista una sua release su Switch (trovate le piattaforme ibride su Amazon): potrete recuperarlo esclusivamente su computer.

Questo shooter futuristico utilizza una meccanica di gameplay decisamente insolita: ogni volta che sparerete a un avversario, vi scambierete automaticamente di posto.

Una tattica che dovrete utilizzare a vostro vantaggio: Midnight Studios sottolinea che adesso sarà anche possibile giocare online tramite Steam Remote Play, ma che la portabilità su Steam Deck ha cercato di richiamare il più possibile l'esperienza del Gamepad di Wii U.

Per celebrare il suo ritorno, il team di sviluppo ha deciso di offrirlo temporaneamente gratis per tutti gli utenti di Steam, senza alcun acquisto necessario: non dovete fare altro che dirigervi alla seguente pagina ufficiale e fare clic sul pulsante "Avvia gioco", così da aggiungere il titolo alla vostra raccolta.

Si tratta però di una promozione a tempo limitato: a partire dal 12 dicembre sarà disponibile soltanto a pagamento, al prezzo consigliato di 9.99$.

Il nostro consiglio, come sempre, è quello di aggiungere questo titolo alla vostra raccolta il prima possibile, così da non dover mai pagare un singolo centesimo per delle divertenti sparatorie: si tratta pur sempre di una ex-esclusiva Wii U tornata in vita.

Restando in tema di giochi gratis da provare su Steam, vi segnaliamo anche un interessante free-to-play con carte da gioco: un'idea per chiunque cerchi alternative a Pokémon TCG Pocket, fenomeno mobile del momento.