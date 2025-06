Se volete iniziare al meglio la settimana con un nuovo gioco gratis, vi segnaliamo una nuova interessante promozione su Steam che vi permette di aggiungere una magica avventura alla vostra raccolta.

Solo per un periodo limitato potrete infatti fare vostro Down the Rabbit Hole Flattened, un'avventura grafica ispirata al racconto Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie, ma ambientata prima dell'arrivo della celebre protagonista.

In questa storia interpreterete una ragazza giunta nel Paese delle Meraviglie alla ricerca del suo animaletto scomparso: dovrete risolvere diversi enigmi e aiutarla ad esplorare questo magico mondo, incontrando allo stesso tempo molti dei personaggi iconici del racconto originale.

Si trattava originariamente di un gioco sviluppato per VR: questa edizione rivisitata è invece compatibile su tutti i PC, venendo adattato appositamente per essere reimmaginato con un'avventura punta e clicca in 2D.

Gli sviluppatori hanno annunciato che Down the Rabbit Hole Flattened è disponibile gratuitamente solo per un periodo limitato: al momento non sappiamo esattamente quale sia questa finestra temporale, ma il lancio a titolo gratuito durerà solo per i primi giorni.

Per il momento non posso fare altro che consigliarvi di dirigervi alla seguente pagina ufficiale e fare clic sul pulsante "Avvia gioco", così da avviare il download su Steam e aggiungerlo contemporaneamente al vostro catalogo di giochi.

L'unico requisito è ovviamente avere a disposizione un account su Steam, senza alcun tipo di acquisto aggiuntivo necessario: non posso che concludere augurandovi buon divertimento con il vostro nuovo gioco gratuito.

E se avete voglia di ulteriori giochi gratis da scaricare su Steam, durante lo scorso fine settimana abbiamo segnalato per voi altri 4 free-to-play da aggiungere alla vostra collezione.

Continueremo a segnalarvi sulle nostre pagine ulteriori promozioni di cui approfittare per giocare senza spendere neanche un centesimo: se volete supportare il nostro lavoro, potete acquistare i vostri prossimi videogiochi preferiti su Amazon.