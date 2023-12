Steam vi offre Modern Warfare III e GDR classici nei nuovi giochi gratis del weekend

Steam ha deciso di proporre un nuovo weekend di gioco gratuito molto interessante per tutti i suoi giocatori, senza alcun acquisto necessario o costi aggiuntivi.

L'iniziativa permettere di accedere a diverse prove complete appositamente selezionati e scaricabili su PC, valide solo per il fine settimana e per le quali è necessario avere soltanto un account su Steam.

Tra le prove gratuite di questo settimana segnaliamo in particolar modo il weekend gratuito dedicato a Call of Duty Modern Warfare III, che consente di provare senza ulteriori limiti il multiplayer e la modalità zombie.

Questa prova è disponibile anche su Xbox per tutto il weekend, ma possiamo confermare che su PC non è necessario alcun tipo di abbonamento: un'ottima iniziativa per provare gratuitamente l'ultimo sparatutto di casa Activision Blizzard (se lo preferite su console, potete acquistarlo su Amazon).

Un'altra prova gratuita disponibile per questa settimana è quella dedicata a Pathfinder: Wrath of the Righteous Enhanced Edition, un GDR classico a turni ispirato al celebre gioco da tavolo.

In quest'avventura le vostre scelte avranno delle conseguenze e dovrete cercare di avere la meglio con un cast di 10 guerrieri contro alcune delle creature più pericolose mai incontrate.

Infine, segnaliamo che la terza prova gratuita è dedicata a theHunter: Call of the Wild, un open world in cui potrete diventare dei veri cacciatori, sia in giocatore singolo che in compagnia dei vostri amici.

Si tratta dunque di occasioni molto interessanti per divertirvi insieme ai vostri amici senza dover spendere un solo centesimo: basterà fare clic sui rispettivi pulsanti "Avvia gioco" che troverete sulle pagine ufficiali qui di seguito.

Tutte le prove gratuite sono già disponibili e dureranno per i prossimi 3 giorni: se al termine del weekend vorrete continuare a giocarci, potrete approfittare degli sconti speciali disponibili su Steam.

Se volete invece riscattare giochi gratis che saranno vostri per sempre, vi segnaliamo gli ultimi omaggi settimanali di Prime Gaming e gli imminenti giveaway natalizi di Epic Games Store.