Steam vi offre gratis uno strano mix tra God of War e... Warcraft.

Da questo esatto momento potete provare grazie a Steam un nuovo gioco gratis, disponibile senza alcun tipo di acquisto aggiuntivo.

Dallo store di casa Valve abbiamo deciso di selezionare per voi Game Of Thrallan, un gioco action che si chiama come una nota serie fantasy di HBO ed è ispirato a God of War e Warcraft.

Ecco la descrizione di Game Of Thrallan:

«Game Of Thrall'an è un action RPG sviluppato da CGArt, Jsc, ispirato all'iconico personaggio Thrall dell'universo di World of Warcraft. I giocatori assumeranno il ruolo di un personaggio Orco di nome Thrall'an in un viaggio verso la terra ghiacciata di Alterrac piena di nemici per distruggere il Signore del Ghiaccio - Lookholar.»

In Game of Thrall'an, sarete immersi in un viaggio epico nei panni di Thrall’an, un possente guerriero Orco. La vostra missione vi condurrà nelle gelide lande di Alterrac, un territorio avvolto dal ghiaccio e infestato di pericoli. Armati fino ai denti, dovrete affrontare orde di nemici spietati, bestie mistiche e avversari astuti che cercheranno di impedirvi di arrivare al potente Signore del Ghiaccio, Lookholar.

Il gioco fonde meccaniche di combattimento intense e incontri avvincenti in un mondo riccamente curato, dove solo i guerrieri più coraggiosi riusciranno ad affrontare Lookholar e a infrangere il suo dominio sulle terre ghiacciate. Starà a voi riportare il calore ad Alterrac o soccombere al gelo eterno.

Realizzato con la tecnologia all'avanguardia di Unreal Engine 5, Game of Thrall’an offre un’esperienza di livello AAA grazie a un comparto visivo impressionante. Meccaniche di gioco, sistema di mosse, design dei personaggi, combo e abilità, insieme a una vasta gamma di effetti speciali, si ispirano ai migliori giochi di genere Hack and Slash e Souls-like, per un’avventura densa di azione e magia.

Dovrete essere veloci per riscattare Game of Thrallan, perché il titolo sarà gratis ancora per un po' e, se proprio vi va di scaricarlo su Steam da questa pagina. Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Da questo momento potete dunque provarlo per tutto il fine settimana senza dover spendere neanche un centesimo, da soli o in compagnia dei vostri amici: l'unico requisito necessario è avere a disposizione un account su Steam.

