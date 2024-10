Steam vi offre gratis un'avventura dolcissima con un draghetto

Questo fine settimana potete provare grazie a Steam un nuovo gioco gratis, disponibile senza alcun tipo di acquisto aggiuntivo ancora per poco.

Lo store di casa Valve ha deciso di selezionare per voi l'intrigante Small Dragon Big Appetite, un'avventura carinissima in cui vestirete i paffuti panni di un drago mangione. Adorabile, no?

Ecco la descrizione di Small Dragon Big Appetite:

«Unisciti a Chompie mentre esplora il regno incantato dei conigli, dando la caccia ai conigli per soddisfare il suo insaziabile appetito! Quanti giorni puoi stare senza morire di fame?»

In questo mondo magico e frenetico, il vostro obiettivo è semplice: più conigli riuscite a divorare, più alto sarà il vostro punteggio e la vostra posizione in classifica. Ma attenzione: più vi addentrate in queste terre, più i conigli diventano coriacei e agguerriti! Ogni nuovo incontro porta sfide sempre più grandi e ricompense più succulente, mettendovi davanti alla scelta tra osare e rischiare.

Ogni giorno è una corsa contro il tempo. Quanti conigli riuscirete a cacciare prima del tramonto? Oltre a schivare gli attacchi dei conigli più potenti, troverete pozioni speciali che vi garantiranno abilità uniche come l’invisibilità o una velocità fulminea, dandovi un vantaggio in battaglia. Siete pronti a scoprire fin dove potete spingervi per diventare i più temibili cacciatori di conigli del regno?

Dovrete essere veloci per riscattare Small Dragon Big Appetite, perché il titolo sarà gratis ancora per un po' e, se proprio vi va di scaricarlo su Steam da questa pagina. Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Da questo momento potete dunque provarlo per tutto il fine settimana senza dover spendere neanche un centesimo, da soli o in compagnia dei vostri amici: l'unico requisito necessario è avere a disposizione un account su Steam.

Per concludere, se volete supportare il lavoro della nostra redazione, potete acquistare i vostri videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.