Steam, tra i nuovi giochi gratis del weekend c'è uno sparatutto "italiano"

Torna anche questo fine settimana l'appuntamento con le prove gratuite di Steam: lo store di casa Valve vi consente per questo weekend di novembre di scaricare ben 2 giochi senza alcun costo aggiuntivo.

La prima prova gratuita è uno strategico particolarmente apprezzato: si tratta di Europa Universalis IV, in cui dovrete controllare una nazione attraverso quattro secoli decisamente drammatici.

Saranno le vostre abilità che vi permetteranno di riscrivere la storia del mondo, fondando un impero che potrà reggere a lungo per i secoli a venire.

La seconda prova invece potrebbe interessare più da vicino i giocatori italiani, trattandosi di uno sparatutto decisamente particolare: stiamo parlando di Isonzo, l'FPS ambientato durante il brutale conflitto alpino svoltosi nella Prima Guerra Mondiale

Un'ambientazione che allo stesso tempo si rivela affascinante e letale: potrete così rivivere gli scontri più importanti degli storici assalti sul fronte italiano.

Ricordiamo che per poter aderire alle nuove prove gratuite dovrete semplicemente avere un account iscritto a Steam: non è necessario alcun acquisto aggiuntivo per potervi godere questi nuovi omaggi a tempo, per il solo fine settimana.

Potete avviare fin da subito i download dirigendovi alle pagine ufficiali dei prodotti in questione, che vi allegheremo qui di seguito:

Le prove termineranno ufficialmente tra 3 giorni, ma se vorrete potrete approfittare di alcuni sconti speciali, con il 70% su Europa Universalis IV e il 67% su Isonzo.

