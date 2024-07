Steam regala un gioco gratis per chi ama la pizza, ma è meglio affrettarvi

Su Steam è disponibile un nuovo gioco gratis che vi farà venire fame di pizza, ma che sarà disponibile per il riscatto solo per un periodo limitato.

Si tratta di Pizza Hero, un nuovo roguelike shoot 'em up in cui interpreteremo appunto... un pezzo di pizza impegnato a salvare il mondo da ondate di nemici.

Advertisement

I condimenti tra cui scegliere corrisponderanno ad abilità diverse: ad esempio, scegliendo il salame piccante avremo delle granate, con il gorgonzola avremo oggetti pronti a danneggiare chi ci arriva troppo vicino e così via.

Insomma potrete scegliere come "condire" la vostra pizza a piacere, in base alle abilità che preferite o magari semplicemente ai vostri gusti, in un roguelike ispirato da produzioni di successo come Vampire Survivors (che trovate gratis su Game Pass, in sconto su Amazon).

Per poter riscattare Pizza Hero non dovrete effettuare alcun tipo di acquisto, ma solo assicurarvi di avere un account Steam: basterà dirigersi alla seguente pagina ufficiale e fare clic sul pulsante "Avvia gioco" per effettuare in contemporanea il riscatto e il download sui vostri dispositivi.

Vi segnaliamo però che l'offerta non resterà disponibile a lungo: lo sviluppatore ha infatti annunciato che "presto" il titolo diventerà a pagamento, anche se purtroppo non è stata specificata con precisione la data in cui avverrà questo cambiamento.

Di conseguenza, non possiamo che invitarvi ad approfittare di questa occasione il prima possibile per difendere subito il mondo con il potere della pizza. Cercate solo di non farvi venire troppa fame durante le vostre partite.

Restando in tema di giochi gratis da riscattare su Steam, cogliamo l'occasione per segnalarvi un'altra offerta interessante: uno strategico tech-noir è diventato gratis per sempre, dopo 6 anni dal lancio ufficiale.

Ricordiamo anche che su Steam resteranno ancora disponibili per poche ore i Saldi Estivi: se non sapete che cosa acquistare, potete dare un'occhiata alla classifica dei videogiochi in sconto più venduti.