La presentazione della nuova Steam Machine di Valve continua a far discutere, soprattutto per un dettaglio fondamentale che al momento manca completamente: il prezzo. Senza una cifra ufficiale, è difficile capire quanto il dispositivo potrà davvero competere con PlayStation 5, ma alcune dichiarazioni emerse nelle ultime ore stanno alimentando dubbi e speculazioni.

Il noto canale tecnico Linus Tech Tips, attraverso un commento riportato da Dexerto, ha suggerito che la console di Valve potrebbe non essere affatto vicina al prezzo tipico delle piattaforme casalinghe attualmente in commercio. Durante una sessione privata con Valve, Linus ha parlato di un possibile “prezzo da console”, specificando poi 500 dollari come riferimento. La reazione dei presenti, secondo quanto riportato, non sarebbe stata particolarmente incoraggiante.

Prodotto in caricamento

“Mi hanno chiesto cosa intendessi con prezzo da console e ho detto 500 dollari”, ha raccontato Linus durante il WAN Show. “Nessuno ha detto niente, ma l’energia nella stanza non era delle migliori.”

Naturalmente, queste non sono conferme. Le sensazioni non equivalgono ad annunci ufficiali, e non è escluso che il team di Valve si sia semplicemente limitato a non sbilanciarsi in alcun modo. Tuttavia, la discussione si è rapidamente diffusa perché, secondo molti, la nuova Steam Machine è tecnicamente meno potente di una PS5: per questo motivo, un prezzo superiore renderebbe discutibile il valore complessivo dell’hardware.

Valve, dal canto suo, potrebbe non puntare al mercato di massa ma a una fascia di utenti più interessata alla flessibilità di un sistema aperto e all’accesso all’intera libreria di Steam. L’azienda ha sempre privilegiato approcci atipici rispetto alle tradizionali console, e la nuova Steam Machine non sembra fare eccezione.

Resta comunque un punto fermo: prima o poi Valve dovrà annunciare il prezzo ufficiale, e quello sarà il momento decisivo per capire se il dispositivo potrà davvero ritagliarsi uno spazio accanto alle console tradizionali o se rimarrà un prodotto più di nicchia. Per ora, l’unica certezza è che l’attesa continua a crescere e il pubblico vuole risposte concrete.