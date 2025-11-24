La nuova console da salotto di Valve non seguirà la strategia di prezzo tradizionale adottata da Sony e Microsoft per le loro PlayStation e Xbox. A confermarlo è stato Pierre-Loup Griffais, sviluppatore della casa di Gaben, spiegando che Steam Machine avrà un costo allineato a quello dei PC da gaming con specifiche tecniche equivalenti, senza alcun sussidio o sovvenzione incrociata.

Una scelta che potrebbe rivelarsi determinante per il futuro commerciale del dispositivo, presentato questa settimana come un cubo da sei pollici con una potenza sei volte superiore allo Steam Deck.

Nel corso di un'intervista al podcast Friends Per Second, Griffais ha dichiarato che Valve non ha ancora definito un prezzo finale per il dispositivo, ma l'obiettivo dell'azienda è offrire "un buon affare" rispetto al mercato PC. La filosofia è chiara: chi assembla un computer con componenti in grado di raggiungere le stesse prestazioni dovrà spendere grossomodo la stessa cifra.

Questa strategia si distanzia nettamente dal modello console tradizionale, dove i produttori vendono l'hardware in perdita o a margini ridottissimi per recuperare successivamente attraverso i servizi di abbonamento e le commissioni sui giochi venduti.

La conferma è arrivata anche attraverso un video pubblicato da Linus Tech Tips in concomitanza con l'annuncio ufficiale, dove si parlava esplicitamente di un pricing "alla PC, non alla console". Questa scelta implica che Steam Machine potrebbe posizionarsi in una fascia di prezzo superiore rispetto alle attuali console domestiche.

Secondo Griffais, determinare il costo finale è particolarmente complesso in questo momento storico a causa delle fluttuazioni del mercato dei componenti. Lo sviluppatore ha sottolineato come numerosi fattori variabili rendano difficile stabilire una cifra definitiva, pur ribadendo l'intenzione di offrire un prodotto competitivo.

Tuttavia, ha evidenziato che Steam Machine porta con sé vantaggi difficilmente replicabili assemblando autonomamente un PC da gaming: il fattore di forma compatto e soprattutto un livello di silenziosità che definisce "impressionante".

Gli analisti di settore guardano con cautela a questa strategia di mercato. Ampere Analysis ha dichiarato che l'adozione del dispositivo dipenderà pesantemente dal suo posizionamento economico. Le specifiche tecniche di Steam Machine risultano infatti relativamente modeste se paragonate ai PC da gaming di fascia alta, e secondo gli esperti il prezzo dovrebbe riflettere questa realtà.

Il rischio è quello di trovarsi in una zona grigia: troppo costoso rispetto alle console tradizionali, ma con prestazioni inferiori ai PC da gaming dedicati.

Il dispositivo è stato progettato specificamente per portare l'esperienza dei giochi PC sul televisore di casa, in un formato che ricorda le console tradizionali ma con l'ecosistema Steam a bordo. Il lancio ufficiale è previsto per il prossimo anno, anche se Valve non ha ancora comunicato una finestra temporale precisa né ulteriori dettagli sulla disponibilità nei vari mercati.

La vera sfida sarà convincere gli utenti a investire in un hardware che, a differenza delle console, non beneficia del tradizionale modello di sovvenzioni incrociate che ha caratterizzato il mercato videoludico da salotto negli ultimi due decenni.