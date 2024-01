Steam offre due classici a meno di due euro, ma per poco

Una nuova svendita su Steam vede uno dei migliori giochi multiplayer di tutti i tempi in vendita a soli 0,97 €, grazie a uno sconto del 90%.

Meglio ancora, è possibile mettere mano a entrambi i capitoli della serie a soli 1,46 €, che male non è (via ComicBook).

Advertisement

Entrambi i giochi in questione provengono dalla stessa Valve, ed entrambi sono giocabili anche su Steam Deck: stiamo parlando di Left 4 Dead e Left 4 Dead 2.

Solo uno dei due dispone di un vero e proprio multiplayer (si tratta del secondo), sebbene il primo capitolo supporta la modalità cooperativa.

La descrizione ufficiale recita:

Dai creatori di Counter-Strike, Half-Life e tanti altri titoli, arriva Left 4 Dead, il gioco horror d'azione di Valve per PC e Xbox 360 in cui un massimo di quattro giocatori dovranno sopravvivere a un'epica lotta per la sopravvivenza contro orde di zombi insaziabili e terrificanti mostri mutanti.

I due Left 4 Dead sono stati rilasciati rispettivamente nel 2008 e nel 2009, ma ancora oggi risultano essere estremamente validi e molto giocati da una community davvero appassionata.

Se state facendo un pensierino, sia per quanto riguarda il primo che il secondo capitolo in offerta speciale, cliccate qui.

Attenzione, però: entrambi i giochi sono disponibili a questo prezzo per una manciata di altri giorni. In altre parole, quindi, avete tempo fino all'11 gennaio prossimo per poterli fare vostri a questo costo del tutto straordinario. Dopodiché, entrambi i giochi torneranno al loro prezzo normale.

Parlando ancora di offerte speciali, su Epic Games Store potete mettere le mani su un gran numero di capitoli storici della serie di Prince of Persia a meno di due euro: dategli un'occhiata.

Per concludere, se volete supportare il lavoro della nostra redazione, potete acquistare i vostri videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.