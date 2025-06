Un nuovo State of Play è stato annunciato e sarà trasmesso in anteprima domani, 4 giugno, alle 23 ora italiana.

Lo show durerà più di 40 minuti e metterà in evidenza una selezione di grandi giochi di creatori di tutto il mondo.

L’evento sarà trasmesso in diretta su YouTube e Twitch, e rappresenta una delle tappe più attese per tutti i fan PlayStation.

Secondo quanto riportato da Tim Turi, Content Communications Manager di Sony Interactive Entertainment, lo show durerà oltre 40 minuti e sarà interamente dedicato a una selezione di titoli in arrivo su PlayStation 5, provenienti da team di sviluppo di tutto il mondo.

Si tratterà quindi di una panoramica globale sui giochi più promettenti in arrivo nei prossimi mesi.

Lo show sarà presentato in lingua inglese, ma potrà essere seguito da chiunque attraverso le principali piattaforme di streaming. Non sono ancora stati svelati i nomi dei giochi che verranno mostrati, ma le aspettative sono alte: con la stagione estiva degli annunci alle porte e diversi progetti già vociferati, è lecito attendersi almeno qualche sorpresa tra aggiornamenti di titoli già noti e reveal inediti.

Sony ha inoltre specificato che la diretta potrebbe contenere contenuti protetti da copyright, come musica concessa in licenza, che non è direttamente controllata dall’azienda.

Anche se PlayStation apprezza e sostiene i co-streamer e i content creator, la presenza di questo materiale potrebbe causare problemi con i re-stream, i video on-demand (VOD) o i riassunti post-evento.

Se stai pensando di salvare la diretta, pubblicare clip o realizzare video di sintesi, il consiglio è di escludere eventuali brani musicali protetti per evitare la rimozione o la demonetizzazione dei tuoi contenuti.

In attesa di scoprire quali novità ci riserverà questo nuovo State of Play, non resta che segnare l’orario e prepararsi a 40 minuti ricchi di giochi e aggiornamenti sul futuro di PS5 (console che trovate su Amazon).