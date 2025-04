Larian ha rotto Baldur's Gate 3 con il nuovo Barbaro

Di recente Baldur's Gate 3 ha dato ai giocatori tante nuove possibilità di gioco all'interno del già immenso gioco di ruolo di Larian ispirato al mondo di Dungeons & Dragons.

E quei giocatori, ovviamente, non hanno perso un attimo per cercare di divertirsi a rompere gli equilibri del titolo.

Come riporta PC Gamer, infatti, sembra che la nuova sottoclasse del Barbaro sia incredibilmente performante, a dir poco.

La sottoclasse del cammino dei giganti per il Barbaro inserita con la Patch 8 è infatti una delle opzioni più potenti dell'intero Baldur's Gate 3, tanto da essere diventata rapidamente la preferita di chi vuole fare speedrun ma soprattutto la terrificante modalità Onore, che richiede di essere il più devastanti possibili.

Con un sistema di combattimento che privilegia i lanci di armi e potenziamenti fisici diretti, questa variante del Barbaro offre prestazioni eccezionali sin dai livelli più bassi, rendendo personaggi come Karlach vere e proprie macchine da guerra anche senza ricorrere a complesse combinazioni multiclasse.

Contrariamente alla tradizione dei giochi di ruolo, dove spesso le combinazioni multiclasse rappresentano l'apice dell'ottimizzazione, Baldur's Gate 3 dimostra che l'equilibrio del gameplay può favorire approcci sorprendentemente diretti. Questo ribaltamento ha costretto molti giocatori a riconsiderare strategie consolidate, specialmente in modalità di gioco che non perdonano errori tattici.

Al livello 7, Karlach come Barbaro Gigante può lanciare il suo tridente infliggendo una media di 22 punti danno per attacco. Considerando che può attaccare due volte per turno grazie a Extra Attack, e che questi attacchi sono a distanza (eliminando la necessità di esporsi in prima linea), la sua efficienza in combattimento è straordinaria.

Il vero punto di forza del Barbaro Gigante risiede nel bonus derivante dall'ira, che viene raddoppiato quando si lanciano armi. Con una Forza di 18, ogni lancio riceve automaticamente 8 punti danno extra prima che vengano considerati i dadi.

I giocatori hanno quindi di che divertirsi in attesa del futuro di Larian, che sta già pensando ai prossimi progetti e dando qualche indizio sul futuro.