Il 2025 di Starfield sarà «emozionante»: parola di Bethesda

L'ultimo grande aggiornamento di Starfield risale allo scorso novembre 2024: da allora Bethesda non ha più comunicato alcuna reale novità sul suo ambizioso titolo sci-fi, ma fortunatamente per i fan le cose potrebbero cambiare molto presto.

Sebbene il lancio dell'erede "stellare" di Skyrim non abbia pienamente soddisfatto le aspettative di tutti, Starfield ha comunque accumulato una discreta base di appassionati (grazie anche alla sua inclusione su Xbox Game Pass: lo trovate su Amazon) che continua a sperare in novità più corpose per il suo futuro, anche alla luce del supporto a lungo termine promesso da Bethesda.

Nelle scorse ore sono arrivati i primi aggiornamenti direttamente dal profilo X ufficiale di Starfield, con gli sviluppatori che hanno risposto a un utente che chiedeva maggiore chiarezza e comunicazioni sui prossimi aggiornamenti (via GameSpot).

Pur non svelando dettagli concreti nello specifico, Bethesda ha promesso che il 2025 sarà un anno decisamente importante per Starfield:

«Sappiamo che siete ansiosi di ricevere aggiornamenti e apprezziamo sinceramente la vostra passione per Starfield. Il team sta lavorando intensamente e, sebbene non siamo ancora pronti a condividere dettagli specifici, abbiamo molte cose emozionanti pianificate quest'anno per il gioco, di cui non vediamo l'ora di parlarvi quando sarà il momento giusto».

La precedente patch si era concentrata prevalentemente su miglioramenti prestazionali, correzioni di bug e alcuni miglioramenti per la qualità dell'esperienza di gioco: tutte novità arrivate in seguito al lancio dell'espansione Shattered Space.

Naturalmente bisogna capire quali saranno queste novità in programma: è possibile che siano emersi rallentamenti anche per "colpa" della tanto chiacchierata edizione PS5, dopo che era arrivata un'apertura al riguardo dallo stesso Phil Spencer.

Ovviamente non possiamo sapere con certezza quali saranno queste novità, ma le parole di Bethesda lascerebbero pensare a una possibile seconda espansione di gioco: staremo a vedere se ci saranno annunci nelle prossime settimane.

La speranza, sia per Bethesda che per i fan stessi, è che i prossimi aggiornamenti riescano a convincere i più scettici: recentemente il Lead Writer si era scagliato contro i giocatori che avevano criticato eccessivamente l'esperienza ludica, assicurando che il team di sviluppo starebbe davvero facendo di tutto per accontentarli.