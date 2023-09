Starfield: acquistalo con uno sconto fino al 25% su Instant Gaming! Versione standard e premium!

Il popolare store digitale Instant Gaming propone tantissimi titoli a prezzi assolutamente da non lasciarsi scappare. Ad esempio, oggi potete acquistare Starfield, sia in edizione Standard che Premium, con sconti sino al 25%. In pratica, potrete avere la versione standard a soli 52,59€, mentre per avere la Premium sarà necessario sborsare 77,99€. Quest'ultima permette di accedere al gioco in anticipo, comprende l'espansione Shattered Space, il pacchetto skin Constellation, l'artbook digitale e la colonna sonora originale.

Non perdete l'opportunità di immergervi in un universo nuovo con Starfield, il gioco attesissimo attualmente disponibile con uno sconto del 25% su Instant Gaming. Questo è il momento ideale per acquistare il titolo su una piattaforma affidabile e con consegna immediata. Questo gioco è una scelta eccellente per gli appassionati di avventura spaziale e per chi ama i titoli open-world ricchi di dettagli e con una trama coinvolgente. Aggiungi il gioco al tuo carrello ora e preparati a esplorare le stelle come mai prima d'ora!

Nella nostra recensione, abbiamo affermato che "gli umani sognano di fare le cose in grande e Starfield è indubbiamente una cosa fatta in grande – e bene, per la maggior parte dei suoi aspetti. L’ambizioso sogno interstellare di Bethesda Game Studios si è trasformato in realtà in tutto quello che era ludicizzabile: non ci sono dubbi che ci passerete un’infinità di ore, e appena spenta la vostra Xbox vi accorgerete subito di volerci tornare per vivere nuove avventure".

