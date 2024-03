Star Wars Outlaws sarà un gioco da prendere sul serio

Star Wars Outlaws, il prossimo titolo dedicato alla saga dagli autori di The Division, a quanto pare sarà un gioco dai contenuti piuttost maturi.

Allontanandosi da prodotti come Star Wars Jedi Survivor, l'avventura metterà da parte i poteri della Forza.

Dopo aver visto il gioco in azione, le possibilità che Outlaws sia un gioco degno di nota per tutti i fan di Star Wars ci sono tutte.

Ora, dopo aver colto alcuni parallelismi con la serie di Assassin's Creed, è arrivata la classificazione ufficiale del gioco.

L'atteso Star Wars Outlaws è stato infatti da poco classificato in Australia. La notizia è stata comunicata il 20 marzo (grazie a Push Square) e si ipotizza che la data di uscita sarà rivelata a breve e che questa potrebbe di fatto non essere lontanissima.

Outlaws ha ricevuto una classificazione preliminare e standardizzata IARC (International Age Rating Coalition) di M (Mature Audiences) con avvisi per attività online, temi di fantascienza e violenza.

Sembra in linea con quanto ci si aspetterebbe da un gioco dedicato alla saga, visto che anche Star Wars Jedi: Survivor dello sviluppatore Respawn ha ricevuto la stessa classificazione dall'ente nel 2022.

Si ritiene che Ubisoft stia puntando a una data di uscita alla fine del 2024 per Outlaws, che potrebbe diventare un titolo di punta per le vacanze natalizie.

Seguendo un gruppo di furfanti che cercano di trovare fortuna nei Territori dell'Orlo Esterno, Outlaws è sviluppato da Massive Entertainment, lo studio Ubisoft responsabile di The Division.

In ogni caso, non ci resta che attendere l'uscita di Star Wars Outlaws per saperne di più.

Nell'attesa, sembra proprio che il prossimo Star Wars di Ubisoft Massive avrà una cosa in comune anche con la ben nota serie di GTA.

Infine, date anche un'occhiata alla nostra recensione di Star Wars Jedi: Survivor, l'ultimo gioco dedicato alla saga di George Lucas davvero da non perdere.