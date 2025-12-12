Il mondo dei racing game sta per accogliere un nuovo protagonista ambientato nella galassia di Star Wars. Star Wars: Galactic Racer rappresenta il debutto assoluto di Fuse Games, studio fondato nel 2023 da un gruppo di ex lead developer di Criterion, il team britannico celebre per aver dato vita alla serie Burnout e per aver rilanciato il franchise di Need for Speed negli anni scorsi.

Al centro dell'esperienza troviamo Shade, un personaggio inedito descritto come un pilota solitario animato da sogni di gloria e vendetta. Come spiegato da Matt Webster, co-fondatore di Fuse Games, i giocatori scopriranno gradualmente la storia del protagonista attraverso la campagna single player, con l'obiettivo di sopravvivere abbastanza a lungo da guadagnarsi lo status di pilota d'élite.

Il concept narrativo punta chiaramente a un'atmosfera da underdog story, dove ogni gara rappresenta una sfida ad alto rischio contro avversari spietati. Il gameplay promette di distinguersi dai classici arcade racer grazie a un focus particolare sulle caratteristiche di guida specifiche di ogni veicolo.

Il titolo metterà a disposizione diversi tipi di landspeeder e speeder bike, con particolare enfasi sui nuovi skim speeder, mezzi che premiano traiettorie fluide e il mantenimento del momento, richiedendo ai giocatori di affrontare le curve in banking e attraversare passaggi stretti con precisione millimetrica.

Si tratta di una scelta di design che sembra voler bilanciare l'approccio spettacolare tipico degli arcade con meccaniche più profonde per chi cerca sfide tecniche.

Le location confermate finora includono Jakku, il pianeta desertico già visto nella trilogia sequel, e Ando Prime, offrendo scenari variegati che dovrebbero garantire diversità nelle condizioni di gara.

Webster ha sottolineato come ogni tracciato sia stato progettato per valorizzare le diverse linee di corsa e le caratteristiche di handling specifiche dei veicoli, un elemento che potrebbe risultare cruciale per la longevità del titolo nel competitivo multiplayer.

La componente online rappresenterà uno dei pilastri dell'esperienza. Durante la fondazione dello studio nel 2023, Fuse Games aveva dichiarato di star lavorando a un titolo AAA premium per PC e console che avrebbe fuso "un'attenzione senza compromessi al game-feel con uno spettacolo blockbuster e innovazioni incentrate sul giocatore nel gameplay sociale, nell'espressione personale e nella creatività".

Queste dichiarazioni suggeriscono che il multiplayer potrebbe offrire elementi di personalizzazione e social features più evolute rispetto agli standard del genere.

L'arrivo di un nuovo racing game con il brand Star Wars colma un vuoto significativo: l'ultimo titolo di questo tipo ambientato nella saga fu Star Wars Episode I: Racer, uscito nel 1999 e recentemente riproposto in versione remastered.

Il pedigree del team, proveniente da Criterion e quindi con esperienza diretta su franchise come Burnout e Need for Speed, lascia ben sperare sulla qualità del handling e sul bilanciamento tra accessibilità e profondità tecnica.

Star Wars: Galactic Racer è atteso per il 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Fuse Games ha promesso di condividere maggiori dettagli sul gameplay e sui veicoli nei prossimi aggiornamenti, mentre la community attende con curiosità di vedere come il titolo si posizionerà in un mercato dei racing game sempre più competitivo e frammentato tra simulazioni hardcore e esperienze arcade più immediate.