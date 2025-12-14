Clair Obscur: Expedition 33 continua a far parlare di sé anche oltre i confini del mondo videoludico, trasformandosi in un vero e proprio caso culturale. Dopo aver dominato i The Game Awards 2025 con una vittoria schiacciante, culminata nel premio di Game of the Year, il titolo di Sandfall Interactive ha ricevuto un riconoscimento che pochi videogiochi possono vantare: l’elogio pubblico del presidente francese Emmanuel Macron.

Attraverso un messaggio condiviso sui social, Macron ha celebrato il successo di Expedition 33 definendolo un risultato storico, sottolineando come si tratti della prima volta che un’opera francese riesce a conquistare il premio più ambito ai TGA. Un passaggio che non si limita al semplice orgoglio nazionale, ma che riconosce apertamente il valore creativo e industriale del lavoro svolto da uno studio relativamente giovane, capace di imporsi su colossi ben più strutturati.

Il trionfo di Clair Obscur: Expedition 33 assume infatti un peso ancora maggiore se si considera il contesto: si tratta del primo progetto di Sandfall Interactive, realizzato con un budget contenuto rispetto agli standard AAA, ma in grado di competere – e vincere – contro produzioni attesissime come Hades II, Hollow Knight: Silksong o Donkey Kong Bananza. Un risultato che ha acceso i riflettori sull’industria videoludica francese, spesso sottovalutata ma evidentemente pronta a dire la sua sul palcoscenico globale.

Non è nemmeno la prima volta che Macron dimostra interesse per il gioco: già nei mesi precedenti aveva definito Expedition 33 un esempio luminoso di audacia e creatività francese. Tuttavia, non sono mancate le polemiche. Molti utenti hanno ricordato dichiarazioni passate del presidente, che nel 2023 aveva accusato i videogiochi di influenzare negativamente i giovani, salvo poi ritrattare. Un contrasto che ha portato alcuni a interpretare il messaggio come un’operazione d’immagine.

Al di là delle controversie, resta un dato incontestabile: Clair Obscur: Expedition 33 ha superato i confini del medium, diventando un simbolo di come il videogioco possa essere riconosciuto anche a livello istituzionale. Un successo che difficilmente verrà dimenticato e che potrebbe segnare un punto di svolta per l’intera scena europea.