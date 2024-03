Star Wars Battlefront Classic è un disastro: risponde Aspyr

L'annuncio della Star Wars Battlefront Classic Collection aveva fatto felici tanti fan della saga di Guerre Stellari, ma sfortunatamente il lancio di questa collezione ha lasciato decisamente a desiderare.

Per fare chiarezza, ovviamente questa collezione non ha nulla a che fare con i videogiochi con lo stesso nome sviluppati da DICE (li trovate su Amazon), ma include versioni riproposte dei capolavori amati da tantissimi fan negli anni 2000.

Advertisement

Il lancio della Classic Collection non può però esser definito in altro modo che non sia "un disastro": non solo non vi erano abbastanza server per gestire gli utenti, ma quei pochi messi a disposizione — solo 3 (!) — non erano nemmeno così stabili.

Star Wars Battlefront Classic Collection, nel momento in cui scriviamo questo articolo, ha già conquistato la nona posizione nella classifica dei giochi più odiati di sempre su Steam (via Steam 250), con una poco invidiabile valutazione "Estremamente negativa" con ben l'81% di recensioni negative.

Alla fine Aspyr ha deciso di provare a fare chiarezza sulla questione: gli sviluppatori hanno rilasciato un breve comunicato in cui spiegano cosa sia davvero successo in queste prime ore di gioco.

«Abbiamo riscontrato errori critici con la nostra infrastruttura network al lancio. I risultati sono stati ping incredibilmente elevati, errori di matchmaking, crash e server che non comparivano nel browser. Ci siamo messi al lavoro fin dal lancio per risolvere questi problemi e migliorare la stabilità del network, e i nostri sforzi continueranno fino a quando la nostra infrastruttura network sarà stabilizzata per evitare ulteriori interruzioni».

Secondo Aspyr, insomma, la quantità di giocatori si è rivelata così superiore alle aspettative da aver causato problemi ai server, provocando la pessima esperienza riscontrata dagli utenti.

Il team di sviluppo sta dunque cercando di risolvere il tutto e aumentare la quantità di server a disposizione, ma non è stata comunicata alcuna data ufficiale al riguardo.

Curioso inoltre che nel comunicato non ci sia nemmeno una singola traccia di scuse, considerando che una raccolta proposta a circa 35 euro non si sta rivelando assolutamente all'altezza delle aspettative.

Da parte nostra, non possiamo che consigliarvi di evitare l'acquisto di Star Wars Battlefront Classic Collection fino a quando questi problemi non saranno definitivamente risolti. Sperando che effettivamente sia così.

C'è da dire che non è la prima volta che Aspyr ha sfortuna con i giochi di Star Wars: ricordiamo infatti che avrebbe dovuto sviluppare il remake di KOTOR, ma alla fine Disney ed Embracer scelsero di affidare il tutto a Saber proprio perché, secondo i report, non sarebbero rimaste soddisfatte dal lavoro svolto.

E, a tal proposito, ricordiamo che potrebbero esserci buone notizie per la buona riuscita del remake: Saber ha infatti lasciato ufficialmente Embracer in una vendita da quasi 250 milioni di dollari.