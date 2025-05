Star Wars Battlefront 2 a 5,99 €, ma per pochissimo

Il tempo stringe: oggi è l’ultimo giorno utile per acquistare Star Wars Battlefront 2 su Xbox al prezzo ridicolo di 5,99 euro, con uno sconto del 70% rispetto ai 19,99 originali.

Anche la Celebration Edition, più ricca di contenuti, è in offerta a 9,99 euro sia su Xbox che su PlayStation.

Questa promozione (qui su Xbox, e qui su PlayStation) arriva in un momento particolare per il titolo EA del 2017, che sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza.

Complice il recente Star Wars Day del 4 maggio, la community è tornata in massa sui server, tanto da frantumare il record di giocatori contemporanei su Steam.

E stavolta non si è trattato di un fuoco di paglia: il pubblico è rimasto, portando altri con sé, e la voce è corsa fino a trasformarsi in una vera campagna per convincere EA a sviluppare Battlefront 3.

Oltre al gioco base, la Celebration Edition include 25 skin extra per gli eroi, molte delle quali tratte da L’Ascesa di Skywalker — con personaggi come Finn e Rey in versioni aggiornate. Un'aggiunta interessante per chi cerca varietà estetica e completezza senza dover sbloccare tutto con ore di grind.

Su PlayStation Store c’è più margine: la promozione continuerà fino al 5 giugno, quindi c'è tempo per approfittarne. Su Xbox, invece, bisogna fare in fretta: se stai leggendo questo articolo dopo il 26 maggio, potresti aver perso il treno.

Il caso di Battlefront 2 (che trovate anche fisico su Amazon) è un perfetto esempio di come un gioco possa rinascere dalle proprie ceneri.

partito malissimo nel 2017 per via delle microtransazioni aggressive, ha ricevuto nel tempo miglioramenti importanti — tanto da diventare oggi un titolo molto apprezzato. Vederlo tornare in auge è la dimostrazione che i giochi possono essere "redenti", e che il supporto della community ha ancora un peso. E ciò è decisamente un bene.