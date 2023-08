Vi manca un nuovo Star Fox? Ecco il gioco che fa per voi

Una delle saghe che Nintendo non sembra avere intenzione di rispolverare è quella di Star Fox.

Su console Nintendo Switch (che trovate su Amazon) non vi è infatti un nuovo capitolo della serie di sparatutto nello spazio, nata sul leggendario SNES.

Tempo fa era emersa l'idea che il franchise sarebbe potuto tornare sotto forma di film animato, sebbene ad oggi non è mai arrivata l'ufficialità della cosa.

Ora, però, come riportato anche da GameRant, c'è un gioco che fa di tutto per colmare il vuoto: stiamo parlando di Whisker Squadron: Survivor.

Il nuovo titolo di Flippfly che trovate qui sembra rendere giustizia alla sua evidente fonte di ispirazione, ossia Star Fox, visto che Survivor è in parte simile a Hades e Star Fox 64, combinando gli aspetti migliori di un'esperienza roguelite e il suo gameplay con sparatorie on-rails.

Tutto ciò che i giocatori si aspetterebbero da uno Star Fox degno di tale nome sembra quindi essere presente: comandi di volo invertiti, cannoni laser e - soprattutto - carismatici animali antropomorfi come personaggi principali.

Soprattutto, però, Whisker Squadron: Survivor sembra essere in grado di garantire i principi fondamentali di un buon roguelite, oltre al fatto che ognuna delle tre navi disponibili sembrano pilotabili senza problemi nonostante le loro sottili differenze.

Inoltre, come se non bastasse, è difficile non notare anche un pizzico di Vampire Survivor nel DNA del gioco, che troppo male non è.

Whisker Squadron: Survivor è quindi un tentativo fedele di fornire ai giocatori un'esperienza il più possibile simile a quella di uno Star Fox, in attesa del ritorno ufficiale del franchise di combattimenti spaziali di Nintendo.

Restando in tema, Star Fox Armada è il nome di un episodio del franchise open world, multiplayer, con tante funzionalità interessanti, ma che purtroppo non vedremo mai visto che il gioco è stato cancellato.