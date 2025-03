Square Enix ha "ucciso" un altro Final Fantasy gratis

Square Enix ha deciso di celebrare il quinto anniversario di uno dei suoi giochi mobile di Final Fantasy... annunciandone l'imminente chiusura.

Penso di poter dire che probabilmente non era questo il regalo che i fan di War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius si sarebbero aspettati di ricevere, ma è esattamente ciò che hanno ricevuto dal publisher giapponese.

Come segnalato da Screen Rant, Square Enix ha infatti comunicato il temutissimo "end-of-service" a 5 anni di distanza dal lancio ufficiale, avvenuto il 25 marzo 2020: i server resteranno online fino al 29 maggio, mentre nella giornata odierna si svolgerà un live-stream che spiegherà i piani per il futuro del gioco fino alla sua inevitabile chiusura.

Per chi non avesse familiarità con questo titolo, si trattava di un capitolo free-to-play di Final Fantasy disponibile solo su smartphone, con una storia originale e diversi crossover con i franchise più popolari di Square Enix.

Brave Exvius non ha visto infatti esclusivamente l'arrivo di protagonisti da altri capitoli di Final Fantasy, ma anche collaborazioni con saghe come Dragon Quest, Persona e NieR, il tutto offrendo un gameplay che richiamava Final Fantasy Tactics.

Se su console e PC abbiamo avuto ottimi capitoli a pagamento come Final Fantasy VII Rebirth (che trovate su Amazon), gli utenti mobile sono stati purtroppo abituati negli ultimi anni ad assistere a fallimenti della saga JRPG con free-to-play.

La notizia arriva infatti un anno dopo la chiusura di Dissidia Final Fantasy Opera Omnia, rimasto in vita per ben 6 anni, ma anche dopo altre chiusure improvvise come Final Fantasy Record Keeper e, forse il più clamoroso di tutti, il battle royale di FF VII che non è durato nemmeno un anno.

Insomma, pare che i giocatori si stiano ormai abituando a non affezionarsi troppo ai titoli free-to-play lanciati da Square Enix, dato che non si è mai al sicuro da chiusure inaspettate.

Speriamo che il trend possa cambiare nei prossimi mesi, ma intanto i fan di Final Fantasy Brave Exvius dovranno iniziare a cercare un nuovo gioco su cui investire il proprio tempo.