Spec Ops: The Line non ha bisogno di un sequel, i fan concordano

Alcune settimane fa 2K Games ha spiegato i motivi per cui Spec Ops: The Line è stato rimosso da Steam.

Il gioco, ancora acquistabile in formato fisico (tanto che lo potete trovare facilmente su vari store tra cui Amazon), è molto apprezzato dai giocatori di tutto il mondo.

«Spec Ops: The Line non sarà più disponibile nei negozi online, poiché diverse licenze di partnership relative al gioco stanno scadendo», ha purtroppo spiegato 2K in un comunicato ufficiale.

Dal comunicato sembra che il gioco non verrà per ora reinserito per via del mancato rinnovo delle licenze citate, sebbene ciò non ha di certo fermato i fan dal parlarne, inclusa l'eventualità di un sequel (via GamingBible).

Nell'aprile del 2022, il direttore creativo di Spec Ops: The Line, Cory Davis, aveva espresso il desiderio che questo classico di culto ricevesse un remaster moderno.

Purtroppo, queste speranze sono state recentemente smorzate dopo che il gioco è stato, appunto, inaspettatamente cancellato dal listino.

Ora, i fan su Reddit hanno discusso dei giochi di cui vorrebbero vedere un sequel, e il suddetto sparatutto militare è stato oggetto di discussione.

Gran parte dei fan ritiene che Spec Ops: The Line non abbia bisogno di un sequel perché non c'è un vero e proprio modo per dargli un seguito.

Lo scenario migliore sarebbe se si potesse raccontare una nuova storia che in qualche modo riuscisse a essere altrettanto potente, se non di più, il che non sarebbe un compito facile.

Questo è probabilmente il motivo per cui una rimasterizzazione moderna sarebbe la migliore linea d'azione.

«Scusa cosa, Spec Ops: The Line? Ho assolutamente a cuore quel gioco, ma non ha bisogno di un sequel. È una storia ben raccontata e si conclude con l'intera storia chiusa. Un sequel perderebbe l'intero scopo del gioco», ha esclamato "its_theDoctor".

«Se vuoi un sequel, non hai capito Spec Ops: The Line», ha risposto "feicash". E ancora: «Spec Ops: The Line non ha bisogno di un seguito", ha detto "Nienazki".

«Spec Ops: The Line è un gioco colossale, perfetto e non ha bisogno di una seconda parte», ha concordato "Lost_in_reverb23".

Purtroppo, come già detto, non è possibile acquistare Spec Ops: The Line in formato digitale perché è stato ritirato dalla vendita. Però, magari, potreste voler rileggere la nostra recensione.