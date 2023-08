Spawn starebbe per tornare nel mondo dei videogiochi

Todd McFarlane, il creatore della serie a fumetti di Spawn, ha annunciato che il personaggio apparirà presto in un'importante serie di videogiochi.

Nel corso degli anni, Spawn ha avuto una serie di titoli a lui dedicati (piuttosto orridi) ed ed è apparso anche in titoli come Mortal Kombat 11 (che trovate su Amazon) e SoulCalibur 2.

Ed è proprio la sua ultima apparizione in giochi come MK11 che lascia ben sperare per il futuro del personaggio.

Ora, come riportato anche da ComicBook, McFarlane ha spiegato che Spawn è pronto a collaborare con un "grande" marchio di videogiochi non meglio identificato, con un annuncio previsto in autunno.

Al momento, McFarlane ha detto che la rivelazione avverrà durante il Comic-Con di New York, in programma a ottobre.

Per quanto riguarda il gioco o lo sviluppatore a cui è legato, il buon Seth non ha fornito dettagli per il momento, ma è chiaramente entusiasta di dire ai fan di più in futuro.

«Volevamo fare l'annuncio al New York Comic-Con, perché qui ci sono i nostri amici. Sarebbe un ottimo momento per farlo», ha detto McFarlane.

«C'è una remota possibilità che si possa fare il mercoledì o il giovedì di quella settimana e poi devo tornare a casa».

McFarlane ha poi aggiunto che il videogioco in cui Spawn entrerà a far parte proviene da una "grande società" che in passato ha lavorato con diverse altre proprietà. Staremo a vedere.

Il fumetto di Spawn – edito da Dark Horse – racconta la storia di Al Simmons, assassino d’elite della CIA, che viene tradito dalla stessa agenzia per cui lavora e viene brutalmente assassinato.

Invece di morire, decide di vendere la sua anima al demonio per avere una seconda occasione, diventando Spawn, un guerriero imbattibile che combatte le creature degli inferi.

Chissà che prima o poi il personaggio non faccia capolino anche sul grande schermo, come ormai si vocifera da anni.