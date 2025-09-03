Sony ha lanciato negli Stati Uniti un'iniziativa che potrebbe rappresentare un punto di svolta per chi sta valutando l'acquisto di una nuova console PlayStation 5: come segnalato da PlayStation LifeStyle, l'azienda sta infatti offrendo un voucher gratuito di 100 dollari per il PlayStation Store a utenti selezionati che decidano di effettuare l'upgrade a qualsiasi modello di PS5 durante questo mese.

Si tratta di un programma su invito che mira chiaramente a incentivare le vendite delle console di nuova generazione, sfruttando la strategia del voucher digitale per stimolare sia l'acquisto hardware che le successive spese nel negozio digitale.

Il cosiddetto "upgrader program" funziona attraverso un sistema di inviti via e-mail che Sony sta inviando a account PSN specificamente selezionati: diversi utenti hanno già confermato di aver ricevuto la comunicazione ufficiale, con la promozione risulta attiva esclusivamente per coloro che hanno ottenuto l'invito diretto dall'azienda.

La scadenza fissata per aderire all'iniziativa è il 20 settembre, data entro la quale i partecipanti devono completare l'attivazione della nuova console per poter beneficiare del credito gratuito.

L'offerta presenta una flessibilità interessante per quanto riguarda i tipi di upgrade considerati validi: può accedere al programma non solo chi passa da PS4 a PS5, ma anche gli utenti che decidono di sostituire la loro PS5 di lancio con i modelli Slim più recenti.

Anche l'upgrade verso la nuova PS5 Pro (che trovate su Amazon) rientra nei parametri dell'iniziativa, coprendo quindi praticamente tutti i possibili scenari di aggiornamento hardware che un giocatore PlayStation potrebbe considerare in questo periodo.

Una clausola particolarmente vantaggiosa del programma riguarda gli acquisti effettuati prima dell'annuncio ufficiale dell'iniziativa: gli utenti che hanno acquistato una console prima del 26 agosto, data di lancio dell'offerta, possono comunque qualificarsi per il voucher a condizione di aver ricevuto l'invito e di non aver ancora attivato la propria PS5 prima di quella data.

Tuttavia, ogni account PSN può beneficiare di un solo voucher a testa, rendendo impossibile ottenere crediti multipli acquistando console aggiuntive per conto di terzi: una restrizione che mira chiaramente a mantenere l'iniziativa focalizzata su upgrade veri e propri, piuttosto che su acquisti speculativi.

Al momento, come anticipavamo in apertura, l'iniziativa sembra essere stata riservata esclusivamente sul territorio statunitense, probabilmente in risposta agli aumenti di prezzo annunciati nelle scorse giornate: vedremo se nelle prossime settimane Sony deciderà di espandere l'iniziativa anche al mercato europeo, dato che potrebbe essere particolarmente allettante per molti giocatori.