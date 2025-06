Sony ha voluto dare a PlayStation il visore per la realtà virtuale più accessibile sul mercato, con tanto di seconda versione su PS5, ma PS VR2 non è stato sicuramente il più grande successo recente dell'azienda.

Tuttavia Sony non l'ha mollato perché, tramite il PlayStation Blog, sono stati annunciati quattro nuovi titoli.

L'annuncio di quattro nuovi titoli rappresenta un tentativo di rispondere alle critiche sulla mancanza di supporto per la piattaforma, in un momento in cui la concorrenza si intensifica e altri attori del mercato gaming esplorano nuove partnership nel mondo VR.

La proposta più ambiziosa arriva da Q-Games, lo studio dietro la serie PixelJunk, con Dreams of Another, un'opera che nasce dalla visione dell'artista multimediale Baiyon, già regista di PixelJunk Eden. Il gioco introduce un concetto filosofico intrigante: «Nessuna Creazione Senza Distruzione», traducendo questa idea in un meccanismo di gioco dove sparare non significa eliminare nemici, ma letteralmente costruire il mondo circostante attraverso particelle circolari.

Prima di Dreams of Another, però, il 21 agosto arriverà Grit and Valor - 1949, un rogue-lite tattico ambientato in una timeline alternativa della Seconda Guerra Mondiale. Il gioco trasforma il giocatore in un comandante che deve vincere battaglie muovendo le proprie unità su una griglia tattica, seguendo meccaniche simili agli scacchi.

Tra i giochi c'è anche Hotel Infinity, il nuovo progetto di Studio Chyr che segue il successo di Manifold Garden. Questo puzzle game surreale invita i giocatori a esplorare un hotel astratto per risolvere enigmi che sfidano la logica tradizionale.

Completa il quadro Meteora, definito come un "cosmic survival racer" che arriverà l'anno prossimo. I giocatori dovranno navigare come meteoriti attraverso cinture di asteroidi esplosivi, detriti carichi elettricamente e barriere ghiacciate.

Questi annunci, insieme al taglio di prezzo di qualche mese fa, potrebbero essere la possibilità di togliere la polvere al vostro visore e dargli una nuova possibilità.