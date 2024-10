Sonic torna su PC con un fan remake (e potete provarlo gratis)

Un nuovo fan remake di Sonic and the Secret Rings, intitolato Sonic Project Reignition, è stato rilasciato in versione demo alcuni giorni fa.

Mentre i fan attendono a braccia aperte Sonic x Shadow Generations, titolo che sembra essere molto interessante (e che vi consigliamo di recuperare anche su Amazon), gli appassionati non se ne stanno con le mani in mano.

Così, in attesa anche del debutto di Sonic Rumble arriverà anche su PC, c'è tempo per una nuova demo gratis.

Il progetto, sviluppato utilizzando il motore Godot, mira a portare il gioco originale del 2007 per Wii su PC con grafica e gameplay migliorati (via DSO Gaming).

La demo di Sonic Project Reignition include le prime due aree complete del gioco originale, Sand Oasis e Dinosaur Jungle, con tutte le relative missioni.

Sono stati implementati oltre 30 skill e un sistema di esperienza. Il sistema di punteggio è stato rivisto, richiedendo ai giocatori di completare i livelli il più velocemente possibile e concatenare le azioni per ottenere bonus.

Gli sviluppatori hanno ricreato da zero animazioni ed effetti visivi, aggiornando la grafica agli standard moderni.

Alcune missioni presentano scenari completamente rinnovati e musiche originali. Il gioco supporta ora i controller standard, migliorando l'esperienza di gioco rispetto alla versione Wii.

Sonic Project Reignition si aggiunge alla già nutrita schiera di fan game dedicati all'iconica mascotte SEGA. Tra i più noti ci sono Project '06, remake di Sonic del 2006, Sonic Project Hero in 3D realizzato con Unity, e Open Sonic, versione 16-bit di Sonic Triple Trouble.

Essendo un progetto amatoriale ancora in fase di sviluppo, Sonic Project Reignition potrebbe presentare alcune imperfezioni. La demo è comunque scaricabile gratuitamente qui, offrendo ai fan la possibilità di rivivere l'esperienza di Secret Rings in una veste rinnovata e su PC.

Il fenomeno dei fan game di Sonic testimonia la passione della community per questo storico franchise, che continua ad ispirare progetti creativi realizzati dagli stessi appassionati. Senza contare che presto sarà anche il turno del terzo capitolo della saga cinematografica.