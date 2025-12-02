Il primo Sonic the Hedgehog fu un successo clamoroso che cambiò per sempre Sega, ma dietro le quinte la sua produzione fu tutt'altro che tranquilla.

Mark Cerny, oggi celebre come lead system architect di PlayStation 4 e PlayStation 5, ha rivelato dettagli inediti sullo sviluppo del leggendario platform in un'intervista al podcast My Perfect Console.

All'epoca dei fatti, Cerny fondò il Sega Technical Institute in America, lo studio che avrebbe poi dato vita a Sonic the Hedgehog 2, mentre il titolo originale nasceva in Giappone tra tensioni interne e scelte controverse che portarono addirittura alle dimissioni di Yuji Naka, co-creatore del porcospino blu.

Secondo Cerny, Sonic the Hedgehog fu un progetto "terribilmente controverso" all'interno di Sega. Lo standard produttivo dell'azienda giapponese prevedeva team ridottissimi: tre persone per tre mesi di sviluppo. Per Sonic, la dirigenza decise di investire risorse senza precedenti, puntando inizialmente a tre sviluppatori per dieci mesi.

La realtà si rivelò ben diversa: il progetto richiese quattro persone e mezzo per quattordici mesi, sforando drasticamente il budget previsto. Questo sforamento costò caro a Naka, che venne ripetutamente rimproverato dalla dirigenza fino a spingerlo a lasciare temporaneamente la compagnia.

L'ironia della situazione è evidente: mentre Naka subiva pressioni per i costi, Sonic divenne un successo planetario per Sega, rivaleggiando direttamente con Mario di Nintendo. Cerny ha sottolineato come la pressione non fosse tanto trovare una mascotte rivale del idraulico baffuto, quanto creare un gioco capace di vendere un milione di copie.

L'obiettivo fu ampiamente superato, ma a quale prezzo umano? Naka, descritto da Cerny come un "creatore di livello assoluto", guadagnava appena 60.000 dollari nel suo anno migliore con bonus incluso, continuando a essere oggetto di critiche costanti.

La frammentazione dello sviluppo della serie dopo il primo capitolo riflette proprio questa mancanza di visione strategica. Cerny racconta di aver preparato immediatamente un team per il seguito dopo il lancio del primo Sonic, ma Sega of America inizialmente rifiutò, ritenendo troppo prematuro un sequel diretto.

Solo dopo le straordinarie vendite natalizie del gioco originale la decisione venne ribaltata, portando alla nascita di Sonic the Hedgehog 2 presso il Sega Technical Institute. Nel frattempo, in Giappone, Naoto Ohshima lavorava a quello che doveva essere un altro seguito, trasformatosi poi in Sonic CD: due sviluppi paralleli nati dall'incertezza sul potenziale del franchise.

L'ambiente lavorativo in Sega era, secondo Cerny, "brutale". A differenza della sua esperienza positiva in Atari, descrive l'atmosfera come dominata da un presidente determinato a forzare il successo a ogni costo.

Hayao Nakayama, presidente di Sega Japan, viene ricordato come figura che "comprendeva i videogiochi come nessun altro", ma le cui modalità manageriali rendevano l'ambiente estremamente difficile. Cerny ammette candidamente che lasciare Sega dopo sette anni fu "una cosa molto salutare", nonostante l'incredibile cameratismo con i colleghi.

Il destino di Yuji Naka dopo Sega è diventato emblematico delle difficoltà che molti veterani dell'industria hanno affrontato. Lasciata definitivamente l'azienda nel 2006, il game designer sviluppò per Square Enix il discusso Balan Wonderworld, considerato un flop critico e commerciale al lancio nel 2021.

La sua rimozione come director sei mesi prima dell'uscita, da lui pubblicamente denunciata, fu seguita da un epilogo ancora più drammatico: l'arresto nel 2022 per insider trading in Square Enix, conclusosi con una condanna sospesa.