Come da programma, SEGA ha dato il via ai festeggiamenti per i 30 anni di Sonic the Hedgehog, il celebre porcospino blu.

Durante il Sonic Central sono stati infatti presentati un bel po' di giochi, crossover e tanti oggetti legati al merchandising ufficiale.

Innanzitutto, un breve video ha anticipato un nuovo gioco di Sonic in sviluppo da Sonic Team, ovvero lo studio dietro titoli come Sonic Generations e Sonic Forces.

Il teaser non ha mostrato molto, se non una fugace corsa del protagonista tra gli alberi, con una finestra di lancio fissata al 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S e Nintendo Switch.

Per i fan della vecchia scuola, SEGA è anche al lavoro su una compilation prevista per il prossimo anno, che includerà Sonic the Hedgehog 1, 2, 3, Sonic & Knuckles e Sonic CD. Il publisher ha promesso che presto saranno disponibili ulteriori informazioni.

Infine, SEGA ha anche alzato il sipario su Sonic Colors: Ultimate, una versione rimasterizzata del gioco uscito su console Nintendo Wii nel lontano 2010.

Questa nuova edizione arriverà entro la fine dell'anno e comprenderà il gioco riveduto e corretto oltre ad alcune chicche bonus per chi deciderà di preordinare il tutto.

La versione digitale deluxe includerà anche alcuni giorni di accesso anticipato per tutti i fan di Sonic che non vedono l'ora di godersi questo piccolo classico.

SEGA ha anche confermato che nel corso del 2021 tutti i capitoli di Sonic attualmente in circolazione arriveranno su nuove piattaforme.

Sonic Mania e Team Sonic Racing sono ora disponibili su Amazon Luna, mentre Sonic Forces, Team Sonic Racing e Sonic Mania si uniranno a PlayStation Now il 1 giugno. Infine, il 24 giugno Sonic Mania arriverà su Epic Games Store.

