[SONDAGGIO] Quanto tempo deve passare tra l'annuncio e il lancio di un gioco?

Annunciare un gioco e lasciare le persone in attesa per periodi più o meno lunghi è, a suo modo, una strategia di marketing. A patto che il gioco che le persone si trovano ad aspettare abbia una forza tale da non finire dimenticato tra le decine di altre uscite in cantiere, certo.

Anche queste strategie però sono varie: ad esempio, a volte un gioco viene annunciato a poche settimane dal debutto (se non direttamente reso protagonista di uno "shadow drop", ossia un lancio immediato dopo l'annuncio).

Altre volte, invece, trascorrono anni dall'annuncio al lancio. E anche gli annunci sono molto diversi tra loro: Death Stranding 2 è stato presentato con un trailer che ha dato modo agli appassionati di iniziare a "giocare" con il mondo di gioco (ma chi segue Kojima Productions sa già come funziona), mentre The Elder Scrolls VI fluttua nel nostro futuro solo in virtù di una carrellata in avanti che ne mostrava il logo, ormai nel 2018. Nel 2024, non sappiamo ancora assolutamente niente di nuovo.

In quel caso, sappiamo che Bethesda lo annunciò più che altro come una dichiarazione di intenti, per assicurare ai suoi fan che non stava abbandonando i single player, ma senza avere ancora in mano nulla di concreto (e anche Todd Howard stesso non ripeterebbe lo stesso errore).

Sta di fatto, però, che sono trascorsi sei anni di silenzio e nulla: ha senso annunciare un gioco così? A voi rassicura e intriga sapere in ogni caso che un progetto è in arrivo, anche anni prima di quando effettivamente si concretizzerà, o preferireste tempi più brevi?

O, in fin dei conti, sarebbe meglio avere trailer e annunci solo davvero a ridosso dell'uscita, in modo da ridurre le attese al massimo a una manciata di mesi o settimane? Insomma, i reveal anticipati vi entusiasmano o vi frustrano?

Fatecelo sapere nel nostro sondaggio!