Solo un film sui videogiochi ha fatto meglio di Minecraft

Il fenomeno cinematografico di Minecraft continua a scavare nuovi record al botteghino mondiale, dimostrando che il passaggio dai blocchi digitali al grande schermo può trasformarsi in una miniera d'oro per Hollywood.

Durante il suo secondo weekend di programmazione, il film tratto dal videogioco cult (che trovate su Amazon) ha raccolto ben 80,6 milioni di dollari, portando l'incasso domestico americano a toccare quota 280 milioni.

Che fosse un successo era chiaro, ma con un'aggiunta di 269,6 milioni provenienti dai mercati internazionali, la pellicola ha ora accumulato un impressionante bottino globale di 550 milioni di dollari, confermandosi come uno dei maggiori successi commerciali dell'anno.

L'adattamento cinematografico sta rapidamente scalando le classifiche delle produzioni basate su videogiochi, posizionandosi già al secondo posto della storia, dietro solo all'inarrivabile Super Mario Bros. - Il Film.

Un balzo notevole, considerando che in pochissimo tempo è passato dal nono al secondo gradino del podio, superando produzioni di successo come Sonic the Hedgehog 3, Detective Pikachu e Uncharted.

Per contestualizzare il successo commerciale della pellicola, è utile ricordare che il film di Super Mario Bros. prodotto da Illumination ha generato incassi complessivi per 1,3 miliardi di dollari in tutto il mondo, che poco non è.

Sebbene il divario rimanga considerevole, Un Film Minecraft potrebbe ancora superare l'idraulico Nintendo almeno sul mercato domestico americano, secondo le proiezioni di Box Office Mojo.

La corsa di Minecraft nelle sale non accenna quindi a fermarsi, trasformando un videogioco fatto di blocchi grezzi in uno dei più sofisticati successi dell'industria dell'intrattenimento, capace di attraversare le frontiere tra diversi media. Questo, senza contare che un sequel a quanto pare è già nei piani.

Ma non solo: uno degli aspetti più curiosi legati alle proiezioni del film riguarda un fenomeno che sta diventando virale nelle sale: vere e proprie "battaglie di popcorn" scatenatesi durante specifiche scene della pellicola.