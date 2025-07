Possiamo chiacchierare quanto vogliamo di quanto il nuovo approccio di Mario Kart World ci abbia convinto o meno, così come possiamo essere entusiasti o tiepidi davanti alla forte linea di continuità scelta da Nintendo Switch 2.

In qualsiasi modo la si pensi, c'è una certezza incontrovertibile, ed è che Nintendo continua a vendere come il pane sul mercato di casa.

A confermarlo sono le classifiche di vendita dei giochi in Giappone, diffuse da Famitsu, relative alla scorsa settimana. Prendendo la top 10, in pratica, tutti i giochi sono per Switch o Switch 2, con l'unica eccezione rappresentata da Death Stranding 2, la recente esclusiva PS5 firmata da Kojima Productions.

Di seguito, la classifica completa.

I più venduti in Giappone

(I dati fanno riferimento alla settimana dal 30 giugno al 6 luglio)

[NS2] Mario Kart World – 114,106 / 1,299,219 [NSW] Tamagotchi Plaza – 24,173 / 126,462 [PS5] Death Stranding 2 – 11,471 / 83,435 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 7,441 / 6,366,260 [NSW] Super Mario Party Jamboree – 6,307 / 1,338,302 [NS2] Tamagotchi Plaza Nintendo Switch 2 Edition – 6,204 / 32,600 [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 5,915 / 8,160,492 [NSW] Minecraft – 5,480 / 3,928,867 [NSW] Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time – 5,154 / 141,175 [NSW] Rune Factory: Guardians of Azuma – 3,876 / 68,666

È interessante notare anche il passo tenuto da Mario Kart World, che nonostante le polemiche e la presenza in bundle, continua a farsi strada e ha superato gli 1,29 milioni di copie in Giappone già nel suo primo mese.