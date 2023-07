Smart TV Samsung OLED 4K da 55" con uno sconto del 32%! Imperdibile!

Anche oggi, mercoledì 19 luglio 2023, Amazon offre una vasta gamma di nuove offerte. Abbiamo analizzato tutte le opzioni disponibili e selezionato quelle più interessanti per voi, in modo da consentirvi di trovare solo i migliori prodotti a prezzi imperdibili. In questo modo, avrete la possibilità di risparmiare notevolmente rispetto al prezzo di listino, senza dover sacrificare la qualità.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare la smart TV Samsung QE55S95CATXZT, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.824€, con uno sconto del 32% e un risparmio reale di 875€ rispetto al prezzo consigliato di 2.699€.

Samsung QE55S95CATXZT è una smart TV all'avanguardia di 55 pollici che offre un'esperienza di visione eccezionale grazie alla tecnologia OLED e alla risoluzione 4K. Questo modello, appartenente alla gamma TV 2023, utilizza il processore Neural Quantum 4K con intelligenza artificiale, garantendo un'immagine di una luminosità e una definizione video superiori.

Grazie al Quantum HDR OLED, la Samsung QE55S95CATXZT mostra sfumature cromatiche ricche, con colori accesi e neri profondi. La funzionalità Real Depth Enhancer aggiunge un livello extra di profondità all'immagine, rendendo ogni scena ancora più coinvolgente. Per gli appassionati di gaming, Motion Xcelerator Turbo Pro offre un frame rate fino a 144Hz in 4K, per un'esperienza di gioco più realistica che mai.

L'aspetto sonoro non è da meno, con la presenza di speaker distribuiti su 4 lati e sul retro del televisore. Dolby Atmos offre un'esperienza sonora multidimensionale e completamente immersiva, mentre OTS Lite e Q-Symphony assicurano un audio surround 3D sincronizzato con l'azione e un'integrazione perfetta con dispositivi audio aggiuntivi.

La smart TV Samsung QE55S95CATXZT include anche Gaming Hub, che permette di accedere ai giochi in modo facile e veloce, e Smart Hub, che organizza i tuoi contenuti preferiti, riunendo film, giochi e programmi in un unico posto. Grazie alla funzionalità SmartThings, è inoltre possibile controllare tutti i dispositivi smart direttamente dalla TV.

