Slay the Spire 2 è ufficiale: ecco il primo trailer

Dopo qualche anno di attesa, il team Mega Crit ha confermato mercoledì, nel corso dell'evento Triple-I dedicato ai videogiochi indipendenti, i lavori in corso sul suo Slay the Spire 2.

Il gioco, seguito del titolo molto apprezzato arrivato nel 2019, manterrà le meccaniche da deckbuilder ed è stato presentato con un primo trailer, che vedete di seguito.

Rimarrà simile a quella del primo episodio anche la direzione artistica, mentre è lecito aspettarsi che Slay the Spire 2 non venga sviluppato con Unity, visti i recenti dissapori tra Mega Crit e la contestata nuova politica che l'engine aveva provato a lanciare.

L'appuntamento è fissato in accesso anticipato per il 2025 su PC. Vedremo se in futuro ci sarà l'uscita anche su console, come per l'episodio precedente.