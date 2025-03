Skyrim incontra Stardew Valley in un gioco in uscita

Un nuovo titolo indie promettente sta facendo parlare di sé grazie alla sua combinazione unica di elementi presi da due giochi di culto, ossia The Elder Scrolls V Skyrim e Stardew Valley: sto parlando di World of Anterra.

Questo affascinante RPG in pixel-art, sviluppato da 81monkeys, ha finalmente una finestra di lancio, prevista per il 2025 su Steam.

Il primo annuncio di World of Anterra risale all'agosto del 2022, quando la pagina Kickstarter del gioco è stata lanciata.

Il progetto ha subito riscosso un grande successo, superando di gran lunga il suo obiettivo iniziale e raccogliendo ben 397.766 dollari canadesi.

Un risultato impressionante per un gioco indipendente che dimostra l'entusiasmo dei fan per il suo concept originale.

Secondo gli sviluppatori, World of Anterra è «un'epica avventura di ruolo non lineare ambientata in un mondo aperto diversificato e artigianale».

Il titolo punta a offrire un'esperienza profonda e coinvolgente, con un universo esplorabile senza limiti, un sistema di progressione articolato, un combattimento dinamico e una lore dettagliata.

Un aspetto che colpisce particolarmente è la scelta stilistica: il gioco è interamente realizzato in pixel-art, uno stile che richiede una cura meticolosa e una grande attenzione ai dettagli.

Questo potrebbe spiegare i tempi di sviluppo relativamente lunghi, ma l'attesa sembra valere la pena.

81monkeys ha dichiarato che World of Anterra sarà rilasciato su PC, Mac e console, ma la versione per PC sarà la prima a vedere la luce.

Per i finanziatori della campagna Kickstarter è prevista anche una demo ad accesso anticipato su Steam, il che lascia pensare che il gioco potrebbe diventare giocabile già nel prossimo futuro.

Tuttavia, bisogna anche essere realistici: il mercato indie è pieno di progetti ambiziosi che faticano a mantenere le promesse iniziali, anche se ispirati a classici come Skyrim (che trovate su Amazon).

Se 81monkeys riuscirà davvero a realizzare quanto annunciato, potremmo trovarci di fronte a un vero gioiellino. Per ora, non resta che attendere il 2025 e sperare che l’attesa venga ripagata.

