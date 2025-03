Skyrim incontra Resident Evil in un gioco che potete provare gratis

Sempre bello quando su Steam appaiono giochi nati dalla commistione di cult intramontabili, ma ancora più bello se è possibile giocarci gratis.

Da poco, infatti, una nuova demo è sbarcata sul catalogo Valve ed è già schizzata in cima alle classifiche delle demo di tendenza, il che fa sicuramente ben sperare.

Si tratta di Dungeon Done, un survival horror multigiocatore di Groovy MOAI, la cui miscela di salti dalla sedia in un mondo fantasy medievale lo fa sembrare un figlio illegittimo di Skyrim e Resident Evil (via GamingBible).

Nel gioco si opera in squadre fino a sei giocatori, entrando in una serie di dungeon per cercare i tesori che contengono.

Naturalmente, non sarete soli in questi dungeon, essendo questi infestati da una vasta gamma di creature terrificanti, da entità simili a Demogorgoni a spettri dall'aspetto aracnide.

In ogni angolo di questi sotterranei troverete un tesoro unico, ma più ambiziosa sarà la vostra caccia al tesoro, maggiore sarà la minaccia che dovrete affrontare.

La sinossi indica anche che «non tutti i tesori potrebbero essere reali». Questo significa che siamo destinati a cadere in trappola? O che quelli che pensavate fossero compagni affidabili siano in realtà dei mostri?

Insomma, se da un lato è fondamentale affidarsi ai propri compagni di squadra, dall'altro è necessario tenere d'occhio qualsiasi stranezza insolita.

Fortunatamente, coloro che hanno apprezzato la demo (che trovate qui) non dovranno aspettare a lungo, perché il gioco completo uscirà alla fine del 2024.

Restando in tema di "ibridi", alcune settimane fa vi ho consigliato anche un gioco che unisce Resident Evil e Silent Hill, e potete provarlo gratis.

Senza contare anche un altro progetto che sembre un mix tra Biohazard e Fallout, ed è sempre in prova gratuita.

Infine, se volete supportare il lavoro di SpazioGames, potete acquistare su Amazon i vostri videogiochi preferiti senza alcun costo aggiuntivo.