C'è un gioco che unisce Resident Evil e Silent Hill, e potete provarlo gratis

Se state cercando qualcosa di inquietante da giocare, forse abbiano quello che fa per voi: un gioco apparso su Steam sembra essere un ibrido tra Silent Hill e Resident Evil, ed è possibile provarlo con mano gratuitamente.

Con la possibilità di scegliere tra la classica telecamera fissa o quella dietro le spalle, Connection: The Nightmare Within presenta tutti i classici tratti distintivi dei titoli horror originali, mentre i giocatori vivono una storia ricca di colpi di scena (o almeno, così sembra essere), come riportato anche da GamingBible.

Advertisement

Nei panni di un detective, dovrete risolvere il caso più assurdo della vostra carriera mentre «vi tuffate a capofitto in un mondo di orrore e intrighi, entrando nella mente contorta dell'antagonista e utilizzando una tecnologia all'avanguardia dello spazio mentale per raccogliere indizi e risolvere enigmi».

Quando non combatterete contro creature simili a zombie, dovrete raccogliere indizi, risolvere enigmi impegnativi e sviluppare uno stile di combattimento unico se volete non solo sopravvivere, ma anche risolvere il caso.

Per i giocatori che desiderano un'atmosfera horror vecchia scuola, possono scegliere la telecamera fissa per ottenere il feeling dei classici Resident Evil.

Tuttavia, se si desidera concentrarsi maggiormente sull'azione senza essere limitati, è possibile scegliere la modalità con visuale dietro le spalle.

Sebbene Connection: The Nightmare Within non abbia ancora una data di uscita ufficiale, il survival horror può essere provato gratuitamente grazie a una demo su Steam qui.

Ad ogni modo, se vi piacciono gli ibridi da provare gratis, Dread Dawn fonde alcune meccaniche di Days Gone, con la classica invasione zombie di un Resident Evil ambientato a Raccoon City.

Ma non solo: Demonsomnia è descritto come un gioco horror multigiocatore cooperativo con bodycam sull'impatto di una reazione nucleare, e non sembra per niente male (oltre ad avere un qualcosa preso di peso sia da Biohazard che da Fallout).