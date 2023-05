Silent Hill: aspettando i giochi, arrivano i trucchi (letteralmente)

Noi videogiocatori abbiamo visto arrivare articoli di merchandising di ogni tipo, dedicati ai titoli di maggior successo. Dalle linee di abbigliamento alle figure, passando per borse, scarpe, occhiali, accessori curiosi, statue a grandezza naturale, libri di ricette e... cosmetici, a quanto pare.

La notizia arriva direttamente dall'account Twitter ufficiale della serie Silent Hill – il che, se possibile, rende la cosa ancora più curiosa, perché i cosmetici sono dedicati proprio alla leggendaria saga horror di casa Konami. E se vi state chiedendo come dovrebbero essere dei cosmetici, per essere a tema Silent Hill, sappiate che ce lo domandiamo anche noi.

Advertisement

I trucchi in questione saranno prodotti da Vampyre Cosmetics, che rende la cosa un po' più oscura rispetto a brand magari votati all'allegria e ai colori accesi: come suggerito anche dai colleghi del sito Siliconera, è possibile che alla fine i prodotti siano delle palette da trucco che riprendono i toni dei giochi, sia quelli desaturati e sul grigio, sia quelli più saturi e caldi dell'Otherworld che i fan ben conoscono.

Al momento, però, siamo nel campo delle ipotesi. L'unica cosa confermata ufficialmente è che «Vampyre Cosmetics lancerà una collezione di make-up con licenza ufficiale Silent Hill», come scritto sull'account ufficiale del gioco, «che coinvolgerà l'immaginario dei videogiochi». Lasciamo ancora una volta aperta a voi la porta delle ipotesi su come riprendere l'immaginario di una saga horror con dei prodotti di make-up, se non magari in delle particolari confezioni da collezione.

Vampyre Cosmetics are launching an officially licensed SILENT HILL make-up collection, featuring imagery from the video games. pic.twitter.com/0iJ4CoVvFv — SILENT HILL サイレントヒル (@TeamSilentHill) May 5, 2023

Vampyre Cosmetics afferma, in effetti, di creare prodotti per il make-up fuori dall'ordinario, realizzati peraltro senza crudeltà sugli animali, senza talco e in modo vegano. In passato ha collaborato anche con l'artista Alice Cooper, oltre che con Emily the Strange.

Sul fronte videoludico, siamo invece in attesa di novità sul ritorno di Silent Hill: sappiamo che i riflettori sono puntati soprattutto sul Remake del secondo amato capitolo, ma durante la Silent Hill Transmission dello scorso anno assistemmo a parecchi annunci che dobbiamo ora vedere concretizzarsi.