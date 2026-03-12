Il ritorno a Silent Hill continua a raccogliere risultati importanti. Konami ha infatti annunciato che Silent Hill 2 Remake ha superato quota cinque milioni di giocatori in tutto il mondo entro il 31 gennaio 2026.

Il dato include sia le copie fisiche sia quelle digitali, ma anche gli utenti che hanno avuto accesso al gioco tramite servizi in abbonamento. Non si tratta quindi esclusivamente di vendite tradizionali, ma di una stima complessiva dei giocatori che hanno provato il remake dell’iconico horror psicologico.

Silent Hill 2 Remake ripropone in chiave moderna il classico pubblicato originariamente nei primi anni Duemila, considerato ancora oggi uno dei capitoli più importanti della saga horror di Konami. Il gioco segue la storia di James Sunderland, che riceve una misteriosa lettera dalla moglie defunta e decide di tornare nella cittadina di Silent Hill, luogo legato ai ricordi del loro passato insieme.

Una volta arrivato nella città avvolta dalla nebbia, James incontra una donna che assomiglia in modo inquietante alla moglie scomparsa: Maria. Da quel momento inizia un viaggio sempre più disturbante tra sensi di colpa, memoria e illusioni, elementi che hanno reso l’opera originale un punto di riferimento per il genere horror psicologico.

Il remake introduce numerosi aggiornamenti tecnici e di gameplay. Tra le novità principali troviamo una grafica completamente rinnovata, l’utilizzo del ray tracing e ambientazioni più ampie rispetto al titolo originale, con edifici e aree che in passato non erano accessibili.

Un cambiamento significativo riguarda anche la gestione della telecamera. Se il gioco originale utilizzava prevalentemente inquadrature fisse, la nuova versione adotta una visuale sopra la spalla, una scelta pensata per rendere l’esperienza più moderna e immersiva.

Il risultato è un remake che mantiene l’atmosfera inquietante dell’opera originale, ma la ripropone con tecnologie e soluzioni di design più vicine agli standard contemporanei.

Silent Hill 2 Remake è attualmente disponibile su PlayStation 5 e PC tramite Steam e GOG. Il traguardo dei cinque milioni di giocatori rappresenta un segnale importante per il rilancio della storica saga horror, su cui Konami ha deciso di tornare a investire negli ultimi anni.

Con questi numeri, il remake dimostra quanto l’eredità di Silent Hill 2 continui ancora oggi a esercitare un forte fascino sui fan dell’horror videoludico.