Dopo mesi di rumor e indiscrezioni, è finalmente successo: Silent Hill 2 Remake è comparso sul Microsoft Store in una nuova scheda dedicata, confermando l’arrivo su Xbox Series X|S e PC con una data di uscita fissata al 21 novembre 2025. La fuga di notizie, come spesso accade, arriva direttamente dai server di Microsoft, che hanno aggiornato in anticipo la pagina del gioco, rivelando non solo la data, ma anche le versioni disponibili e i contenuti bonus previsti.

Il titolo, sviluppato da Bloober Team e supervisionato da Konami, era finora rimasto un’esclusiva temporale per PlayStation 5 e PC, dove era stato accolto positivamente da critica e pubblico al momento del lancio nel 2024. Con questa nuova release, anche gli utenti Xbox potranno finalmente tornare tra le nebbie soffocanti di Silent Hill, vivendo la drammatica discesa nell’orrore psicologico di James Sunderland.

Secondo la descrizione trapelata dal Microsoft Store, la versione Xbox includerà tutte le caratteristiche tecniche già apprezzate nella versione PS5, ma — curiosamente — non offrirà il supporto Xbox Play Anywhere. Inoltre, accanto all’edizione standard, è stata segnalata una Deluxe Edition con contenuti digitali esclusivi: un artbook, la colonna sonora ufficiale e un curioso “Pyramid Head Pizza Box” come elemento cosmetico. Previsto anche un bundle che accorpa Silent Hill 2 con Silent Hill f, la misteriosa nuova iterazione della saga attualmente in sviluppo.

Nonostante le voci insistenti di un DLC dedicato all’iconico episodio Born from a Wish — che nell’originale del 2001 espandeva la storia con una sezione interamente giocabile nei panni di Maria — il pacchetto non compare tra le offerte elencate, lasciando intendere che il contenuto aggiuntivo, se esiste, non sarà disponibile al lancio.

Con la versione Xbox finalmente all’orizzonte, il remake potrà raggiungere una nuova fetta di pubblico, mentre la data del 21 novembre 2025 segna di fatto l’ingresso definitivo del titolo nel catalogo Microsoft, poco prima delle festività natalizie. Un tempismo perfetto per riportare l’incubo di Silent Hill nelle case di milioni di giocatori, tra nebbie, mostri e sensi di colpa che non muoiono mai.