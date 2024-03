Si riaccende la speranza per Final Fantasy XVI su Xbox

Il legame tra PS5 e Final Fantasy XVI è stato fortissimo da ben prima della sua uscita ma, dopo la versione PC in arrivo, non è detto che la sedicesima fantasia finale non possa arrivare anche su Xbox, per esempio.

D'altronde, dopo l'arrivo di Final Fantasy XIV a lungo atteso dalla community su Xbox, il legame tra Square Enix e Microsoft si è rinnovato e potrebbe farsi ancora più forte.

Come riporta Windows Central, infatti, gli sviluppatori di Final Fantasy XVI hanno discusso della possibilità di portare il gioco su altre piattaforme una volta pubblicata la versione per PC.

Al PAX East 2024, il produttore di Final Fantasy XVI Naoki Yoshida e il suo direttore dei DLC, Takeo Kujiraoka, hanno rilasciato una intervista parlando dello sviluppo del progetto, quello attuale e quello futuro.

Parlando del futuro, Yoshida ha affermato che il suo team stava pensando di "portare il gioco su altre piattaforme" una volta completato il porting di Final Fantasy XVI su PC:

«Non è finita nel senso che abbiamo la versione PC. Una volta pubblicata la versione per PC, stiamo pensando di muoverci anche su altre piattaforme. Tuttavia, non si tratta realmente della storia; si tratta più di spostarlo su piattaforme diverse. Quindi, c'è la sensazione che mentre il progetto è ancora in corso, non si ha la sensazione di essere tristi e di doverli ancora lasciare. Ma sono abbastanza sicuro che una volta che tutto sarà pubblicato e saremo passati al progetto successivo, quello sarà il momento in cui ci verrà in mente: "Oh, è davvero finita?"»

Nell'intervista, Yoshida non ha approfondito ulteriormente questo concetto, ma tolti PS5 e PC c'è solo un'altra piattaforma su cui Final Fantasy XVI potrebbe girare senza problemi, e non è certo Nintendo Switch che non potrebbe nemmeno reggere l'espansione recentemente annunciata.

