Si può collegare DualSense a Xbox? Da ora sì

Il progressivo abbattimento delle barriere tra piattaforme continua, con segnali di apertura che potrebbero un giorno permettere una completa interoperabilità tra sistemi rivali.

Mentre Xbox mostra disponibilità a condividere titoli un tempo esclusivi come Forza (che trovate su Amazon) con PlayStation, una nuova applicazione nello store Microsoft promette di superare uno degli ultimi confini rimasti: la compatibilità dei controller.

L'app Oberon, recentemente apparsa nel Microsoft Store, consente infatti di utilizzare il controller DualSense di PlayStation 5 sulle console Xbox Series X|S, aprendo scenari interessanti per gli appassionati che possiedono entrambe le piattaforme o che semplicemente preferiscono l'ergonomia del controller Sony.

Fino ad oggi, gli utenti Xbox che desideravano utilizzare un controller PlayStation avevano essenzialmente due opzioni, entrambe con evidenti limitazioni.

La prima consisteva nello streaming attraverso Xbox Cloud Gaming, che permette di utilizzare qualsiasi controller ma richiede una connessione stabile e introduce la latenza tipica del gioco in cloud.

La seconda prevedeva l'acquisto di adattatori hardware specifici, con costi aggiuntivi non indifferenti per il consumatore.

L'applicazione Oberon rappresenta una terza via, più accessibile e pratica. Il suo funzionamento, dimostrato dallo sviluppatore in un video pubblicato su Reddit, appare fluido e relativamente semplice, sebbene richieda l'utilizzo di un dispositivo aggiuntivo come smartphone o PC per stabilire la connessione iniziale tra il DualSense e la console Microsoft.

Il processo di connessione, pur richiedendo alcuni passaggi tecnici, risulta alla portata della maggior parte degli utenti.

Innanzitutto, è necessario scaricare l'app OberonRemote sul proprio PC o laptop, per poi installare la stessa applicazione sulla console Xbox Series X|S attraverso lo store ufficiale.

Entrambi i dispositivi devono essere connessi alla stessa rete Wi-Fi per procedere con la configurazione.

Una volta avviata l'applicazione sulla Xbox, occorre selezionare l'opzione "Add Remote" e prendere nota dell'indirizzo IP visualizzato sull'app PC. Questo indirizzo andrà inserito nell'applicazione Oberon sulla console, completando poi il processo di associazione tra i dispositivi.

Lo sviluppatore ha pubblicato una guida dettagliata su GitHub per chi necessitasse di istruzioni più specifiche.

Sebbene questa soluzione rappresenti un compromesso in attesa di un supporto ufficiale, offre vantaggi concreti in diverse situazioni.

Restando in tema, i preordini per il nuovo DualSense ispirato alla serie The Last of Us inizieranno da oggi, 14 marzo.