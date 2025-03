PlayStation svela un DualSense Limited Edition per non giocare a The Last of Us 3

PlayStation vuole celebrare The Last of Us, ovviamente, e lo fa con un DualSense Limited Edition speciale dedicato proprio alla saga di Naughty Dog.

Il controller di PS5 è stato spesso al centro di tante edizioni speciali e custom, e stavolta tocca proprio a una delle saghe più iconiche di PlayStation.

Sony ha annunciato il DualSense wireless controller – The Last of Us Limited Edition, un nuovo modello dedicato alla celebre serie di Naughty Dog (tramite PlayStation Blog).

Il design, sviluppato in collaborazione con il team di sviluppo, presenta icone trofeo stampate in nero lucido che richiamano momenti, personaggi ed eventi chiave di The Last of Us Part I e Part II.

Il controller sarà disponibile in quantità limitate al prezzo di €84,99, con preordini aperti dal 14 marzo 2025 su Direct PlayStation e presso rivenditori selezionati. Il lancio è previsto per il 10 aprile 2025, anche se le date potrebbero variare a seconda della regione.

Anche Neil Druckmann ha voluto dire la sua su questo DualSense:

«Eravamo emozionati all'idea di poter commemorare il franchise di The Last of Us in un controller che i fan e il nostro team avrebbero amato. Volevamo assicurarci che entrambe le iterazioni di The Last of Us fossero rappresentate, tramite icone di trofei stampate in nero lucido sul corpo del controller. Tra i trofei, tre immagini in particolare risalteranno immediatamente per i fan di TLOU: la lucciola, la falena e il lupo. I giocatori riconosceranno l'iconico logo dipinto a spruzzo delle Lucciole che ha avuto origine nella Parte I, mentre la falena e il lupo rappresentano le vite intrecciate e la dualità tra Ellie e Abby nella Parte II.»

L’annuncio arriva in un periodo sicuramente particolare per il franchise.

Da un lato, tra poco arriverà la seconda stagione dello show di HBO. Dall'altro, sempre Neil Druckmann ha detto che la possibilità che esista prima o poi un The Last of Us Part 3 è praticamente nulla.

Nel caso vogliate un DualSense normale, invece, sappiate che finalmente Sony ha deciso di tagliare il prezzo del controller nella sua versione basilare. Meglio di niente.