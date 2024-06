Shigeru Miyamoto si prepara a lasciare spazio ai giovani

Il leader creativo di Nintendo, Shigeru Miyamoto, ha parlato del passaggio delle responsabilità di sviluppo a una generazione ancora più giovane, in prossimità del suo 72imo compleanno.

Nonostante sia ormai prossimo alla pensione, il creatore di Super Mario e Zelda (il cui prossimo capitolo lo trovate su Amazon) ha già ribadito che non intende terminare la sua carriera nel prossimo futuro.

Advertisement

Miyamoto è stato nuovamente interrogato sul suo futuro durante l'incontro annuale degli azionisti di Nintendo di giovedì (via VGC) e ha affermato che anche coloro ai quali in passato ha attribuito responsabilità stanno invecchiando.

«Apprezzo la vostra preoccupazione. Il fatto di essere il più anziano tra noi mi fa sentire un po' in ansia», ha detto, quando gli è stato chiesto della sua salute e delle sue intenzioni future. «Tuttavia, mi sento a mio agio nel lavorare all'interno dell'azienda».

«Anche se non mi sono completamente staccato dallo sviluppo del gioco, non sono più coinvolto nel lavoro quotidiano e lo lascio alla generazione più giovane», ha aggiunto.

«La transizione sta andando bene, ma anche le persone a cui ho passato il testimone stanno invecchiando, quindi voglio passare il testimone a persone ancora più giovani. Sono ancora strettamente coinvolto in Pikmin Bloom, quindi spero che continuerete a sostenerlo».

Miyamoto, che è entrato in Nintendo dopo l'università nel 1977, è conosciuto soprattutto per essere il creatore di alcune delle serie di giochi più famose di sempre, tra cui Super Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda, F-Zero, Pikmin e Star Fox.

Negli ultimi anni si è allontanato dallo sviluppo di videogiochi, co-producendo Super Mario Bros. - Il Film insieme al fondatore di Illumination Chris Meledandri e supervisionando l'attrazione del parco a tema Super Nintendo World.

I giochi più recenti in cui è stato coinvolto di più sono Pikmin Bloom, Star Fox Zero, Super Mario Run e Luigi's Mansion 2 (di cui abbiamo recensito il remaster su Switch di recente).