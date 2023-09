Shawn Layden contro Netflix e altri «barbari» dell'industria dei videogiochi

Le aziende non strettamente legate all'Industry dei videogiochi, come Google e Amazon, sono tra le maggiori minacce per l'industria.

Questo, perlomeno, secondo l'ex capo di PlayStation Shawn Layden, che ha condiviso i suoi pensieri sul futuro dei giochi durante il keynote del GamesIndustry.biz Investment Summit della scorsa settimana a Seattle.

Parlando sul palco con il responsabile di GamesIndustry.biz Christopher Dring, Layden ha elencato le sue tre maggiori preoccupazioni tra le numerose sfide che il settore dovrà affrontare nei prossimi anni.

«In primo luogo, il consolidamento può essere un nemico della creatività», ha reso noto Shawn, riferendosi alle acquisizioni su larga scala e all'ondata di chiusure di studios che abbiamo visto negli ultimi anni.

«Penso anche che l'aumento dei costi del gioco sia una minaccia esistenziale per tutti noi. E l'ingresso nel settore di soggetti non endemici, altrimenti noti come 'barbari alle porte'».

E ancora: «In questo momento vediamo tutti i grandi operatori dire: 'Oh, il gioco? Sta portando miliardi di dollari all'anno? Voglio una fetta di questo settore' E così abbiamo Google, Netflix, Apple e Amazon che vogliono entrare nel settore e cercano di stravolgerlo».

Layden ha aggiunto che l'industry dei videogames dovrebbe tenere conto di ciò che è accaduto ad altre industrie dell'intrattenimento. La musica, ad esempio, è stata stravolta in modo irreversibile quando Apple «ha convinto tutti che 99 centesimi per canzone fosse una buona idea.»

Allo stesso modo, ha affermato che Netflix ha stravolto il settore cinematografico, che in passato era incentrato sull'andare al cinema, acquistando «contenuti, ottenendo licenze e inchiodandoli a casa vostra».

«Spero che il settore dei giochi sia il primo a sconvolgersi, senza un Google o un Amazon a ribaltare la situazione. Dovremmo essere abbastanza intelligenti da prevedere questi cambiamenti e prepararci a questa eventualità.»

Layden ha aggiunto che alcune delle aziende più grandi «hanno capito che avere solo la tecnologia non significa poter creare un gioco». Ciò è stato dimostrato dalla chiusura di Stadia l'anno scorso, solo tre anni dopo il lancio del servizio di cloud gaming di Google.

Dring ha ribattuto che sia la PlayStation, leader di mercato, che la sua rivale Xbox sono state introdotte da aziende non endemiche del settore dei giochi. Layden ha riconosciuto questo fatto, ma ha osservato che Sony, per esempio, ha compreso i propri limiti quando si è trattato di entrare nel mercato dei giochi.

Restando in tema, uno studio della Video Game History Foundation svela che l'87% dei giochi usciti prima del 2010 non è più in stampa. Ma dove va un medium senza storia?

