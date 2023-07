Shadow Warrior 3 Definitive Edition per PS5 al prezzo più basso di sempre! -40%

Se state cercando uno sparatutto in prima persona ad alto tasso di adrenalina, oggi abbiamo l'offerta per voi! Infatti, la versione PS5 della Definitive Edition di Shadow Warrior 3 è attualmente in vendita su Amazon al prezzo più basso di sempre!

Potete portarvi a casa la versione PS5 di Shadow Warrior 3: Definitive Edition a soli 21,99€, con uno sconto del 40% e un risparmio reale di quasi 15€ sul prezzo più basso recente di 36,89€.

Terzo capitolo della serie, Shadow Warrior 3, sviluppato da Flying Wild Hog e pubblicato da Devolver Digital, si focalizza principalmente sull'azione, piuttosto che su dialoghi estesi o cutscene.

In Shadow Warrior 3, vestirete i panni di Lo Wang, un guerriero equipaggiato con una vasta gamma di armi da fuoco e una katana per il combattimento ravvicinato. Shadow Warrior 3 introduce mosse di esecuzione, interazioni con l'ambiente e fornisce nuove armi e gadget durante la campagna.

Shadow Warrior 3 offre un'esperienza ultraviolenta, con un gameplay frenetico che combina sparatorie, combattimento ravvicinato e movimenti di free-running in un ambiente che ricorda il Giappone mitologico. Lo Wang e il suo ex-nemico Orochi Zilla si imbarcano in una missione per ricatturare un antico drago rilasciato, armati con una combinazione mortale di lame e proiettili.

Rispetto alla versione Standard, la Definitive Edition di Shadow Warrior 3 presenta diversi contenuti aggiuntivi, come nuove missioni secondarie, una nuova campagna e una modalità Arena.

